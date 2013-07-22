3400 تن دانه روغني كلزا در خراسان شمالي برداشت شد

فرزاد عدالتيان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اينكه برداشت دانه روغني كلزا از سطح هزار و 320 هكتار از مزارع خراسان شمالي از اوايل خرداد ماه آغاز شده بود و تا پايان تير ماه به طول انجاميد، اظهار داشت: از اين سطح در مجموع سه هزار و 395 تن دانه روغني كلزا برداشت شد.

وي با يادآوري اينكه سال گذشته از سطح هزار هكتار از كشتزارهاي كلزا در خراسان شمالي، دو هزار و 25 تن دانه روغني برداشت شده بود، تصريح كرد: بر اين اساس در سال زراعي جاري، سطح زير كشت كلزا در استان 32 درصد و ميزان توليد دانه روغني آن نيز 67 درصد به نسبت سال گذشته افزايش داشت.

وي با اشاره به اينكه در غالب كشتزارهاي كلزاي اين استان ارقام كلزا پاييزه كشت شده بود، افزود: از هزار و 320 هكتار مزرعه كلزا در خراسان شمالي، هزار هكتار آن زير كشت كلزا پاييزه شامل ارقام طلایه و لیکورد رفته بود و مابقي نيز به ارقام زمستانه هایولا و اوکاپی اختصاص داشت.

عدالتيان اضافه كرد: شهرستان مانه و سملقان با 900 هکتار کلزا بیشترین سطح زیر کشت کلزا را در استان به خود اختصاص داده و شهرستان هاي شيروان و فاروج در رده هاي بعدي قرار دارند.

وي در ادامه به بيان اينكه در سال زراعي جاري خراسان شمالي جزء شش استان شاخص كشور به منظور توليد بذر خالص كلزا انتخاب شده بود، عنوان كرد: به همين منظور در سال جاري عمليات توليد بذر خالص كلزا در 61 هكتار از مزارع استان انجام شد.

عدالتيان گفت: در سال جاري در خراسان شمالي چهار رقم كلزلي بذري شاخص RGS، زرفام، اپرا و اوكاپي كشت شده بود و از اين سطح پس از انجام تيمارهاي فني و تاييد موسسه تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي حدود 200 تن كلزاي بذري برداشت شد.

به گفته وي از اين ميزان 150 تن كلزاي بذري براي كاشت در ديگر استان هاي كشور مورد تاييد و گواهي موسسه كنترل بذر وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت.

اين مسئول اضافه كرد: بر اساس برنامه قرار است خراسان شمالي 3.2 درصد از بذر كلزاي مورد نياز كل كشور را تامين كند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه هفت هزار هکتار از عرصه های زراعی خراسان شمالی زیر کشت دانه روغنی کلزا، گلرنک، کنجد، آفتابگردان و سویا قرار می گیرد.

در سال زراعی گذشته در مجموع از سطح 310 هزار و 963 هکتار از اراضی زراعی و باغی خراسان شمالی یک میلیون و 146 هزار و 670 تن انواع محصولات زراعی و باغی برداشت شد.