معاون وزیر راه و شهرسازی از مترو گلشهر - هشتگرد بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطفی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در راس هیتی از مترو گلشهر- هشتگرد بازدید به عمل آورد.



وی در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت، پروژه های مهر ماندگار مترو کرج- هشتگرد باید از سرعت عمل بیشتری برخوردار شود و در زمان مقرر مورد بهره برداری قرار گیرد.



لطفی زاده اظهار داشت: درصد پیشرفت کار در حال حاضر در زیرسازی 75 درصد است که انشاالله با احداث این مترو از حجم ترافیک کاسته خواهد شد و همچنین صرفه جویی چشم گیری در مصرف سوخت در پی خواهد داشت.

پروژه مترو گلشهر به هشتگرد از پروژه های مهر ماندگار به شمار می رود.