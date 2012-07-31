  1. استانها
  2. البرز
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

معاون وزیر راه و شهرسازی از مترو گلشهر - هشتگرد بازدید کرد

معاون وزیر راه و شهرسازی از مترو گلشهر - هشتگرد بازدید کرد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پروژه مترو گلشهر - هشتگرد بر تسریع در اجرا و بهره برداری به موقع این پروژه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطفی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در راس هیتی از مترو گلشهر- هشتگرد بازدید به عمل آورد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت، پروژه های مهر ماندگار مترو کرج- هشتگرد باید از سرعت عمل بیشتری برخوردار شود و در زمان مقرر مورد بهره برداری قرار گیرد.

لطفی زاده اظهار داشت: درصد پیشرفت کار در حال حاضر در زیرسازی 75 درصد است که انشاالله با احداث این مترو از حجم ترافیک کاسته خواهد شد و همچنین صرفه جویی چشم گیری در مصرف سوخت در پی خواهد داشت.

پروژه مترو گلشهر به هشتگرد از پروژه های مهر ماندگار به شمار می رود.

کد مطلب 1662652

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها