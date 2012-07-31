اجرای 71 طرح عمرانی عشایر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله قربانی ظهر سه شنبه در جریان بازدید از طرح های عمرانی مناطق عشایری شاهین دژ، احداث آب بند انحرافی، کانال انتقال آب، مرمت چشمه، احداث آبشخور دامی و تجهیز جایگاه توزیع گاز مایع و مرمت و بهسازی 251 کیلومتر ایل راه را از جمله این طرح ها عنوان کرد.

وی ادامه داد: این ایل راهها در مناطق ییلاقی شهرستانهای ماکو، میاندوآب، ارومیه، چالدران، خوی، اشنویه و شاهین دژ احداث می شود.

قربانی با بیان اینکه بزودی اجرای 100 طرح دیگر عمرانی در این مناطق اجرایی می شود ، گفت: برای اجرای 171 طرح بیش از 82 میلیارد ریال هزینه می شود

قربانی با بیان اینکه این طرحها 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و نیمی از آنها در هفته دولت به بهره برداری می رسد افزود: ساخت ایل راهها، پل های ارتباطی و آبشخورهای دامی و بهسازی چشمه ها از جمله این طرحها است.

مدیر کل امور عشایر استان در شهرستان شاهین دژ گفت: امسال بر اساس تفاهم نامه ای که مابین امور عشایری و وزارت دفاع منعقد می شود با کمک سازمان جغرافیای کشور تمام ایل راههای عشایر در استان مشخص شده و برای همیشه مشکل ایل راههای عشایری و خط سیل آنها حل می شود.

قربانی ضمن تاکید بر اهمیت مطالعات در امور عشایر، اظهار داشت: ساماندهی جامعه عشایر، اسکان و کوچ در دستور مطالعات امور عشایر قرار گرفته که در دو قالب اعتبار مطالعات جامع و ساماندهی انجام می شود.

وی در ادامه به اختصاص 5 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجان غربی اشاره کرد و افزود: ترویج آداب و رسوم عشایر ، توسعه مدارس عشایری، آموزش مهارتهای زندگی از جمله فعالیت های فرهنگی در مناطق عشایری استان است.

استان آذربایجان غربی دارای بیش از 15 هزار خانوار عشایری است که این عشایر با داشتن 2 میلیون راس دام سالانه 25 درصد فرآورده دامی استان از جمله گوشت، شیر و پشم را تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند.