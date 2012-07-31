نماینده سرپل ذهاب عضو هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس شد

فتح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه امروز، انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگراان مجلس شورای اسلامی انجام شد که طی آن، اسماعیل کوثری به عنوان رئیس این فراکسیون ابقا شد.

حسینی اضافه کرد: ضرغام صادقی، لاله افتخاری، محمد دهقان، امیر خجسته، غلامعلی جعفرزاده، مجتبی رحماندوست و فتح‌الله حسینی به عنوان اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مشخص شدند.

نماینده سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلان غرب افزود: مقرر شده است سمت‌های هیئت رئیسه فراکسیون میان این افراد تقسیم شود.

گفتنی است مطابق آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون امنیت ملی باید چهار عضو خود را برای عضویت در شورای حل اختلاف شوراهای وزارت کشور به صحن مجلس معرفی کند تا نمایندگان از بین آنها دو نفر را جهت عضویت در شورای حل اختلاف وزارت کشور انتخاب کنند که بر این اساس پس از رای‌گیری در کمیسیون، فتح الله حسینی یکی از نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از این چهار کاندیدا انتخاب شده است.

لازم به ذکر است فتح الله حسینی به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی محلی برای شرکت در کمیسیون مشترک بررسی طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی انتخاب شده است.