ناوگان حمل و نقل عمومی در حریم منطقه 20 تهران توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسفراینی ن‍ژاد افزود:‌ به منظور تسهیل دسترسی ساکنان بخش حریم و روستاها به ناوگان حمل و نقل عمومی خط اتوبوسرانی مترو شهرری - روستای مهدی آباد تا روستای تورقوزآباد امتداد یافت.

وی با اشاره به اینکه میانگین مسافت رفت و برگشت مسیر مورد اشاره 48 کیلومتر است و 17 دستگاه اتوبوس فعال دارد، بیان کرد: با امتداد مسیر خط اتوبوسرانی مترو شهرری – مهدی آباد تا روستای تورقوزآباد و افزایش شش ایستگاه اتوبوس جدید، تعداد ایستگاه های این مسیر به 67 عدد رسید.

اسفراینی نژاد، به اهمیت ارائه خدمات ترافیکی به ساکنان بخش حریم و روستاهای این منطقه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 14 خط تاکسیرانی نیز در بخش حریم و روستاهای این منطقه فعال است و به ساکنان آن محدوده خدمات رسانی می کنند.

منطقه 20 در محدوده حریم و خارج از محدوده، 14 روستای تحت پوشش دارد که به منظور رفاه حال ساکنان اقدام به ارائه خدمات شهری، اجتماعی ، ترافیکی و عمرانی در آن محدوده می کند.

14 دستگاه پل عابر پیاده تا پایان سال در منطقه 19 احداث می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 19 تهران از احداث 14 دستگاه پل عابر پیاده تا پایان سال در منطقه 19 خبر داد.

رضا زلفی افزود: طی بررسی ها وکارشناسی های انجام شده در محدوده منطقه و شناسایی نواقص موجود در خصوص المانهای ترافیکی، این المانها در معابر مورد نیاز با هدف سهولت تردد برای خودروها و شهروندان نصب شد.

وی اظهار داشت: در این راستا پل غیر همسطح بزرگراه شقایق، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید کاظمی که نیاز به نصب تابلوی هدایت مسیر داشت مجهز و تابلوی هدایت مسیری نیز روی پل غیر همسطح روبروی ورزشگاه شهید قیانوری در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید تندگویان نصب شد تا خودروهای عبوری راحت تر بتوانند این مسیرها را شناسایی کنند.

وی افزود: همچنین دو عدد دکل برای تابلوی هدایت مسیر(صلیبی) در بزرگراه شهید کاظمی جنوب به شمال و شمال به جنوب و یک عدد تابلوی هدایت مسیر(صلیبی) در آزادگان غرب به شرق قبل از پل شهید کاظمی جناقی به خلیج فارس نصب شد.

زلفی، اجرای خط کشی محوری در خیابانهای منطقه را از دیگر اقدامات انجام شده در این ماه اعلام کرد و اظهار داشت: این فعالیت در خیابانهای بهمنیار، شکوفه، شقایق، آموزگار و رسالت اجرا شد، ضمن اینکه 350 عدد بلوک عابر پیاده نیز در خیابان شکوفه خط کشی شد.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده برای تأمین روشنایی پل عابر پیاده با استفاده از سیستم سولار اشاره کرد و گفت: روشنایی پل عابر پیاده بزرگراه شهید کاظمی، روبروی راهور 19 و بزرگراه شقایق روبروی پارک 22 بهمن به همین روش تأمین شد.

کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی در منطقه 20 برگزار می شود

مدیر ورزش بانوان منطقه 20 گفت: به همت تربیت بدنی شهرداری این منطقه، کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی و برایتونیک ویژه کم توانان ذهنی در سالن شهدای دولت آباد برگزار خواهد شد.

سمیه کریمی افزود: به منظور تحقق رویکرد سازمان ورزش شهرداری تهران مبنی بر گسترش ورزش شهروندی در سطح اقشار مختلف، کلاس‌های آموزشی مذکور به‌ صورت رایگان برپا خواهد شد.

وی تصریح کرد: تربیت بدنی منطقه 20 شهرداری به منظور توسعه ورزش شهروندی و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در شهروندان، تعداد ایستگاه‌های تندرستی سطح محلات این منطقه را افزایش داده است.

کریمی گفت: علاوه بر افزایش تعداد ایستگاه‌های تندرستی، ایستگاه تندرستی ویژه سالمندان در آسایشگاه پوریای ولی، ایستگاه توانبخشی کوثر ویژه کم‌توانان ذهنی و ایستگاه تخصصی والیبال و بدمینتون نیز در سالن ولی‌عصر (عج) راه‌اندازی شده است.