حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از شنیدن موارد تفحص از دانشگاه پیام نور از جمله برخوردهای غیراسلامی و غیراخلاقی با دانشجویان و استادان، جذب اعضای هیأت علمی خارج از ضوابط، بررسی قراردادها و مناقصات عمرانی، پرداخت‌ پاداش‌های بی‌رویه همچنین راه ‌اندازی واحدهای پیام‌نور گفت: برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دور جدید نمایندگی را در حال سپری هستند و تمایل دارند اطلاعات بیشتری از دانشگاه پیام نور داشته باشند.

وی تاکید کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند در این باره هر سوالی که دارند بپرسند و دانشگاه پیام نور هم پاسخگوی آنان خواهد بود.

به گزارش مهر، هفته گذشته 30 نماینده مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه پیام‌ نور را در 13 بند به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند.