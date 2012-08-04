به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره از داستان که گفتگوهایی با دکتر سیدمحمود حدادی مترجم زبان آلمانی و دکتر حسین ملانظر مدیرگروه مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی را در خود دارد، با محمدرضا بایرامی نویسنده به بهانه کتاب‌های تازه‌ای که از او منتشر شده به گفتگو نشسته است.

بایرامی در این گفتگو می‌گوید از لفظ «ادبیات» ضدجنگ سر در نمی‌آورد و به نظرش خیلی از گویندگان با الفاظ بازی می‌کنند. او کلاس‌های رایج آموزش داستان‌نویسی را باعث خراب شدن نویسنده‌ها می‌داند و آموزش مستقیم داستان‌نویسی را کاری غیرضروری معرفی می‌کند. در حاشیه این گفتگو، کتاب‌هایی از قدیم و جدید این نویسنده معرفی شده‌اند.

حرف‌های نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی بخش دیگر «داستان» است. قدیانی می‌گوید: وقتی ششم ابتدایی را تمام کردم، به فکر کار افتادم. پدربزرگم به پدرم گفت مغازه زیر خانه را بده به نادر. کرکره مغازه را بالا دادم و روی شیشه نوشتم «کتاب‌فروشی قدیانی» و کار را با فروش کتاب‌ها و مجله‌های کهنه خودم شروع کردم.

پرونده ادبیات روسیه، علاوه بر بیان ضرورت و اهمیت خواندن کارهای محکم این دسته از داستان و رمان، داستان‌هایی از تولستوی، واسیلی شوکشین، نادر ابراهیمی و گفتگوهایی با سیدمجید پورطباطبایی و محمدمهدی عبدخدایی درباره حوزه‌های مختلف مربوط به دوران اوج داستان‌های روسی در ایران در خود دارد.

داستان‌هایی از نویسنده‌های مصر، فرانسه، افغانستان و ایران بخش‌های دیگر «داستان» هستند که در کنار خبرها و نوشته‌هایی از محمود حکیمی، هوشنگ مرادی کرمانی، محمدرضا سنگری، قاسم‌علی فراست، علی‌اصغر عزتی‌ پاک، محسن سلیمانی، سیداحمد نادمی، جلال آل‌احمد، فریدالدین حداد عادل، ناهید کاشی‌چی، ریموند آبستفلد و سید‌امیر صدیقی به چاپ رسیده‌اند.

این ماهنامه در 116 صفحه، به بهای هزار تومان و با سردبیری محمدحسین بدری منتشر شده است.