هشدارهاي معاونت آگاهي ناجا به شهروندان در ايام نوروز

به گزارش خبرگزاري مهربرخي از اين توصيه ها به قرار زير است :

ازدريافت مواد غذايي وخوراكي از افراد غير درطول مسافرت درداخل اتوبوس ها، كوپه هاي قطار و ساير وسايط نقليه عمومي و همچنين اماكن تفريحي و عمومي اكيدا خودداري كنيد .

ازحمل وجوهات نقدي وطلاجات درطول مسافرت خودداري كرده و درصورت نياز وجوهات نقدي را در جاي مطمئني نگهداري نماييد .

حتي الامكان درطو ل سفر ازچك هاي مسافرتي استفاده نماييد .

درحين سوار شدن به خودروهاي عمومي ، قطار ومترو با توجه به شلوغي محل و ازدحام جمعيت مراقب محتويات جيب هاي خود باشيد .

با توجه به خلوتي شهر در ايام تعطيل ازحمل ونقل طلاجات و اشيا گرانبها درداخل كيف توسط خانم ها خودداري شود .

دراياب و ذهاب داخل شهر باتوجه به خلوتي شهر درانتخاب مسيرهاي تردد دقت كرده و حمل كيف دستي به گونه اي باشد كه آزادي عمل و تحرك سارقين كاهش يابد .

به هنگام مسافرت درشهر و استاني كه به موقعيت جغرافيايي آن اشنا نيستيد شماره تلفن وآدرس محل زندگي و سكونت در سفر خود رابه فرزندانتان بياموزيد .

به فرزندانتان بياموزيد كه تحت هيچ شرايطي (ارايه آدرس و ...) به افراد غريبه نزديك نشوند واز آنان چيزي قبول نكنند .

قبل از ترك منزل به منظور مسافرت نوروزي مدارك و اشيا ارزشمند وقيمتي كم حجم خود را درمكان امني نگهداري نماييد .

ضمن استفاده ازقفل هاي محكم و منتسب از قفل بودن ومسدود بود ن كليه راههاي ورودي به منزل مطمئن شويد .

جهت سركشي از منزلتان درايام سفر نوروزي از افراد مطمئن كمك بخواهيد .

مشخصات كليه اموال خود راحتما در دفترچه ثبت سريال يا برگ جداگانه اي ثبت و درمحل جداگانه اي درمحل مطمئن نگهداري كنيد .

درطول مسافرت ازقبول هرگونه مواد غذايي افراد غريبه جدا خودداري كنيد .

مامورين پليس الزاما با استفاده از خودروي رنگ فرم ناجا ،البسه سازماني و كارت شناسايي انجام وظيفه مي كنند كساني كه تحت عنوان مامورو يا سو استفاده از البسه مامورين به شما مراجعه مي كنند رااز طريق تلفن 110 به اطلاع پليس برسانند .

اتوموبيل خودرادر نقاط خلوت و كم نور پارك نكنيد .

هنگام ترك اتومبيل از عدم وجود اشيا قيمتي ،مدارك مهم ، كيف سامسونگ يا دستي درداخل خودرو مطمئن شويد .

حتي الامكان از حمل وجوهات نقدي قابل توجه خودداري كنيد و درصورت نياز آن را در جيب هاي مختلف تقسيم كنيد .

درمحل هاي پرازدحام ، مراكز تفريحي ، مراكز خريد ، اماكن زيارتي و ... مراقب اشيا قيمتي ووجوهات نقدي خود باشيد .

پيشگيري از سرقت منزل

درب پشت بام منزل را به قفل آويز مجهز نماييد.

هنگام خروج از منزل تعدادي از لامپ هاي داخل ساختمان را به نحوي كه رعايت اعتدال در مصرف برق نموده و ايجاد حساسيت ننمايد روشن بگذاريد.

فاكتورهاي خريد طلا و جواهرات را جدا از طلاجات نگهداري نماييد و به همراه ساير فاكتورهاي اجناس موجود در منزل در محل مطمئن قرار دهيد.

اگر افرادي به عنوان ماموران نيروي انتظامي و يا ديگر سازمان هاي دولتي به درب منزل شما مراجعه نمودند حتما قبل از ورود آنان به داخل منزل كارت و مدارك شناسايي اخذ نماييد و در صورت مشكوك بودن مراتب را بلافاصله به پليس 110 اطلاع دهيد.

كليه درب هاي داخل منزل (هال - اطاق ها- آشپزخانه - حمام و ...) را قفل نماييد تا فرصت جستجو و راه نفوذ از سارقان سلب شود.

در صورت تغيير مكان حتما قفل هاي در اصلي منزل جديد را تعويض نماييد.

اگر در مجاورت منزل شما مشغول ساختمان سازي مي باشند از منزل خود بيشتر مراقبت كنيد.

در مجتمع هاي مسكوني درب ورودي حتما كنترل شود.

شماره و مشخصات لوازم خانگي خود را از قبيل لوازم صوتي و تصويري - فرش - جواهرات و اشياء عتيقه و گرانبها دقيقا يادداشت و در صورت امكان از آنها عكس تهيه نماييد تا در صورت سرقت قابل شناسايي باشد.

با نصب چشمي روي درب ورودي از غافلگير شدن جلوگيري نماييد.

هر گونه تردد مشكوك و مظنون را سريعا به تلفن 110 و يا كلانتري محل اعلام نماييد.

تا حد امكان منزل خود را خالي نگذاريد.

مقابل كليه پنجره هاي قابل دسترسي و نقاط نفوذ ناپذير حفاظ مقاوم و مطمئن نصب كنيد.

پيشگيري از سرقت مغازه

درهاي ورودي مغازه را از نوع كركره اي مشبك نصب كنيد.

سعي كنيد براي قفل مغازه از قفل هاي سوييچي استفاده شود زيرا قفل هاي معمولي به سهولت با قيچي بريده مي شود.

پول نقد بيش از حد معمول در مغازه نگهداري نكنيد و آن را سريعا به بانك بسپاريد.

محل كسب خود را در اختيار افراد نابالغ و كم تجربه نگذاريد زيرا زودتر اغفال مي شوند.

مركز فوريت هاي پليسي 110 به طور شبانه روزي در خدمت شما شهروندان عزيز مي باشد ، 110 را به خاطر بسپاريد.

در مواقع ضروري با پليس 110 تماس حاصل فرماييد.

پيشگيري از سرقت اتومبيل

اتومبيل خود را به لوازم ايمني نظير دزد گير - قفل فرمان- قفل پدال و غيره مجهز نماييد.

از پارك كردن خودروي خود در نقاط خلوت خودداري كنيد.

قبل از ترك اتومبيل دقت شود كه كليه درب ها و صندوق عقب قفل باشد .

هنگام ترك نمودن اتومبيل از به جا گذاشتن اشيا قابل توجه و قيمتي در داخل اتومبيل جدا خودداري نماييد.

اتومبيل را به تعميرگاه هاي غير معتبر و ناشناس نسپاريد چون ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد.

هشدارهاي معاونت راهنمايي و رانندگي

راننده عزيز اگر خواستار سلامت خود و همسفران خود هستيد به نكات زير توجه فرماييد :

قبل از آغاز مسافرت و ورود به جاده هاي برون شهري، وسيله نقليه خود را از نظر عدم نقص فني نظير سيستم ترمز، روشنايي كامل و لاستيك دقيقا بازديد و كنترل كنيد ، راننده مجرب و محتاط كسي است كه در اين مواقع چرخ هاي خود را آچار كشي كند.

هيچگاه در جاده با سرعت غير مجاز رانندگي نكنيد اغلب تصادفات خونبار جاده ها حاصل سرعت بيش از حد مجاز است.

سبقت غير مجاز به منزله پيشي گرفتن هوس از عقل و منطق است.

در هنگام خستگي و خواب آلودگي از ادامه رانندگي خودداري كنيد .

در هنگام رانندگي به علايم و تابلوهاي كنار جاده توجه كنيد.

در حال عصبانيت رانندگي نكنيد.

كمربند ايمني حافظ جان شما و همراهان است .

به علت آنكه تعطيلات به شما خوش بگذرد از قانون شكني اجتناب ورزيد.