اجرای 71 درصد آرای کمیسیون ماده صد در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضایی با اعلام این خبرگفت: با توجه به سیاست‌های شهرداری تهران مبنی برکاهش تخلفات ساختمانی و اجرای آرا کمیسیون ماده صد، 71درصد آرای کمیسیون درسالجاری اجراشد.

به گفته وی 14هزار558 پرونده منجربه رای کمیسیون ماده صد درمنطقه وجود دارد که درحال حاضر 71 درصد آنها اجرا شده است که برهمین اساس منطقه درسال جاری به لحاظ اجرای آرای ماده صد عملکرد مثبتی را داشته است.

وی با اشاره به رونمایی از سامانه نرم افزاری بررسی پرونده‌های تخلفات ساختمانی درمنطقه گفت: : تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده صد سامانه نرم‌افزاری آنلاین بررسی تخلفات ساختمانی و تجهیز ماموران اجرای احکام نواحی به تب لت‌های متصل به شبکه درسال گذشته راه‌اندازی شد.

رضایی افزود: این سامانه درمرحله نخست با نواقصی همچون مغایرت آمارثبت شده درسیستم و پرونده های موجود پس از مطالعات وپالایش کلیه پرونده های موجود ماده صد نرم افزار رفع مغایرت سیستم به صورت پایلوت درمنطقه5 اجرایی شد.

وی افزود: برهمین اساس 99درصد اطلاعات پرونده اجرانشده آرای ماده صد پس ازشناسایی دراین سامانه به ثبت رسید.