بیشترین جلوگیری از تخلفات ساختمانی در منطقه ۲ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی عملکرد حوزه اجرای احکام و آرا صادره کمیسیون ماده صد منطقه ۲ با حضور سید وحید پور حقیقی زاده سرپرست معاونت اجرایی کمیسیون ماده صد، امیر سلیم زاده سرپرست معاونت فنی ماده صد، قربانی مدیر اداره کل حقوقی ماده صد و ابراهیم رضایی مقدم، معاون شهرسازی و معماری منطقه و حمیدرضا محبت رئیس اجرای احکام منطقه برگزار شد.

ابراهیم رضایی مقدم گفت: بر اساس پایش و بررسی وضعیت مناطق در برخورد با تخلفات ساختمانی و اجرای آرای ماده صد، منطقه دو اجرای ۱۳۸۵ رأی ماده صد در سه سال گذشته و ۵ ماهه سال جاری، رتبه نخست را در بین مناطق ۲۲ گانه کسب کرد.

وی افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته در ۵ ماهه اول سال، ۱۷۸ رأی معادل ۲۹ هزار و ۶۰۰ مترمربع توسط اداره اجرای احکام منطقه ۲ اجرا شده که بیشترین حجم متراژی آرای ماده صد مناطق را به خود اختصاص داده است.

معاون شهردار منطقه ۲ با اشاره به برنامه‌های منطقه در خصوص کاهش پرونده‌های ماده صد نیز اظهار داشت: همکاران ما تلاش دارند تا با ارائه مشاوره دقیق در مراحل تشکیل پرونده ساختمانی، پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود به خلاف ساختمانی منجر نشود و ضرورتی به ارسال این پرونده‌ها به کمیسیون ماده صد هم نباشد.