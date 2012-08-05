تایید سفر فائزه هاشمی به انگلستان/ بازگشت او حتمی است

یک عضو خانواده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر سفر فائزه هاشمی به خارج از کشور گفت: وی به صورت قانونی کشور را به مقصد کشور انگلستان ترک کرده و حتما به کشور باز می گردد.

وی با اشاره به انگیزهای سفر وی به کشور انگلستان گفت: پسر وی در این کشور مشغول به تحصیل است و سرزدن مادری به فرزندش غیر معمولی نیست.

این عضو خانواده هاشمی اضافه کرد: با توجه به مسئولیت وی در ورزش بانوان کشورهای اسلامی سفر وی در این مقطع زمانی می تواند انگیزه های ورزشی نیز داشته باشد.

وی تاکید کرد: فائزه هاشمی ممنوع الخروج نبوده و حتما به کشور باز می گردد و مشخص نیست چرا برخی می خواهند سفر او را غیر عادی و بی بازگشت جلوه دهند.

