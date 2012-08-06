هشدار اندیشکده کارنگی نسبت به تکرار تجربه ناموفق عراق در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی یکی از اتاق های فکر فعال در حوزه سیاست خارجی در یادداشتی به قلم کاترین ویلکنس می نویسد: تجربه ایالات متحده در عراق نشان می دهد که مداخله نظامی خارجی در سوریه نمی تواند چندان تاثیرگذارباشد لذا واشنگتن باید مراقب پیامدهای آتی آن باشد.

این نویسنده تاکید می کند که با وجود حضور گسترده نظامی در عراق- دویست هزار نیرو - آمریکا نتوانست مانع گسترش خشونت ها در عراق پس از سقوط صدام حسین شود. بین سال های 2003 تا 2011، 162هزار عراقی جان خود را از دست داده اند، 4.7 میلیون عراقی به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و 2.4 میلیون نفر نیز در داخل عراق آواره شده اند.

نبود انسجام میان گروه های مخالف سوری، به بشار اسد این اجازه را داده که با کارت کردهای سوری به خوبی بازی کند. در روزهای اخیر، نیروهای کرد در برخی از شهرهای شمال سوریه با ارتش آزاد سوریه درگیری های خونین داشته اند و مانع ورود ارتش آزاد سوریه به این مناطق شده اند.

این تحولات موجب تقویت عناصر افراطی کرد و نگرانی شدید دولت کردستان عراق شده است که در ماه های گذشته از کردهای سوریه حمایت مالی به عمل آورده اند و آنها را تحت آموزش های نظامی قرار داده اند. این شرایط همچنین موجب موضع گیری شدید دولت ترکیه و البته نگرانی جدی مقامات این کشور شده است.

هر چند در روزها و هفته های پیش رو ترکیه و برخی از دولت های منطقه تلاش های خود را برای تشکیل یک دولت انتقالی افزایش خواهند داد، اما ایالات متحده باید به خوبی از تجربه عراق آموخته باشد که دولت وحدت ملی را نمی توان به هیچ عنوان از بیرون از سوریه به این کشور تحمیل کرد.

ویلکنس همچنین به این موضوع اشاره می کند که فعالیت های ایالات متحده باید بر 4 هدف عمده متمرکز شود:

الف:ممانعت از استفاده از خلائ قدرت توسط نیروهای خارجی،

ب: ممانعت از دسترسی نیروهای افراطی به تسلیحات،

ج:ارائه کمک های بشر دوستانه و

د: کمک به افزایش وحدت میان گروه های مخالف سوری.

این نویسنده در پایان خواستار کمک های فنی و ارتباطی از سوی دولت آمریکا به مخالفان سوری و تضمین نقش احتمالی آن ها در ساختار سیاسی سوریه شده است.





