خيابانهاي تهران از ترافيك سنگين روزانه رها شده اند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، در حالي ساعات پاياني سال را پشت سر مي گذرانيم كه اغلب خيابانهاي اصلي و مركزي شهر تهران خالي از خيل انبوه خودروهايي شده كه همواره در طول سال ترافيك سنگيني را در سطح شهر ايجاد مي كنند.

عبور و مرور شهروندان با استفاده از اتوبوسهاي شركت واحد به مراتب آسان ترو سريع تر از روزهاي گذشته صورت مي گيرد، به طوري كه مسير ميدان راه آهن تا ميدان وليعصر(عج) با اتوبوس كمتراز 15 دقيقه طول مي كشد. در حالي كه طي اين مسافت در ساير روزهاي سال حداقل 30 دقيقه به درازا مي كشيد.

در واقع خالي شدن شهر از حضور انبوه شهرونداني كه بار سفر بسته و به يكي از شهرهاي دور و نزديك كشور سفر كرده اند از يك طرف و ماندن ساير شهروندان در خانه ها به انتظار سال تحويل، دست به دست هم داده تا شاهد تهراني خالي از ترافيك سنگين باشيم.

آن دسته از شهرونداني كه بنا به ضرورت همچنان در سطح شهر تردد مي كنند از وضعيت موجود بسيار خوشحال و خرسند هستند، به گونه اي كه آرزو مي كنند تهران هميشه نوروز باشد. زيرا بهترين زمان ممكن براي آمد و شد در تهران روزهاي تعطيل به ويژه در ايام نوروز است.