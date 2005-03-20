ساندي تلگراف : ايران دانشگاه هسته اي مي سازد

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه ساندي تلگراف در گزارش امروز خود به نقل از منابع اطلاعاتي غرب نوشت : تهران با برنامه هايي براي ايجاد دانشكده مهندسي هسته اي كاربردي موافقت كرده است كه وابسته به ساز مان انرژي اتمي ايران خواهد بود .



گزارش مزبور مي افزايد : اين دانشكده دروس پس از فارغ التحصيلي را براي دانشمندان هسته اي در زمينه هاي مهندسي هسته اي و توليد مواد هسته اي فراهم خواهد آورد .

بنابراين گزارش دانشجوياني كه در دوره هاي تحقيقات هسته اي جديد در ايران شركت مي كنند ابتدا بايد از مراحل تحقيقات امنيتي كه توسط مقامات امنيتي سپاه پاسداران اجرا خواهد شد عبور كنند .







