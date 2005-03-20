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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۲۵

با رد درخواست اميل لحود ؛

جنبلاط : تنها با حزب الله گفتگو مي كنيم

وليد جنبلاط از رهبران مخالفان لبناني با رد درخواست اميل لحود رئيس جمهوري لبنان براي انجام گفتگو تاكيد كرد معارضان تنها با حزب الله گفتگو مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وليد جنبلاط گفت : ما تنها با حزب الله وارد گفتگو مي شويم زيرا اين جنبش را يك جريان بي طرف مي دانيم .

وي درخواست اميل لحود كه خواستار گفتگوي معارضان با دولت شده بود را رد كرد.

وي بار ديگر خواستار استعفاي اميل لحود و انتخاب رئيس جمهور جديد از سوي مجلس نمايندگان شد.

جنبلاط گفت : از همان لحظات اوليه ما گفتيم توافقنامه طائف و به قطعنامه 1559 نه گفتيم ، طائف بر روابط درست با سوريه تاكيد مي كند و بر حمايت از مقاومت نيز تاكيد مي كند موضوع مقاومت يك موضوع داخلي است و به رغم تمام حوادث حزب الله لبنان را از اسرائيل آزاد كرد و ما با اين جنبش گفتگو خواهيم كرد.

رهبر درزي هاي لبنان گفت : حزب الله بخش مهمي از جامعه لبنان است .

شايان ذكر است سيدحسن نصرالله دبير كل حزب الله بار ديگر از معارضان خواست براي جلوگيري از تشديد اوضاع به گفتگو روي آورند.

کد مطلب 166974

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