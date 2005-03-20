جنبلاط : تنها با حزب الله گفتگو مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وليد جنبلاط گفت : ما تنها با حزب الله وارد گفتگو مي شويم زيرا اين جنبش را يك جريان بي طرف مي دانيم .



وي درخواست اميل لحود كه خواستار گفتگوي معارضان با دولت شده بود را رد كرد.



وي بار ديگر خواستار استعفاي اميل لحود و انتخاب رئيس جمهور جديد از سوي مجلس نمايندگان شد.



جنبلاط گفت : از همان لحظات اوليه ما گفتيم توافقنامه طائف و به قطعنامه 1559 نه گفتيم ، طائف بر روابط درست با سوريه تاكيد مي كند و بر حمايت از مقاومت نيز تاكيد مي كند موضوع مقاومت يك موضوع داخلي است و به رغم تمام حوادث حزب الله لبنان را از اسرائيل آزاد كرد و ما با اين جنبش گفتگو خواهيم كرد.



رهبر درزي هاي لبنان گفت : حزب الله بخش مهمي از جامعه لبنان است .



شايان ذكر است سيدحسن نصرالله دبير كل حزب الله بار ديگر از معارضان خواست براي جلوگيري از تشديد اوضاع به گفتگو روي آورند.