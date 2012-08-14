باغات زرین آباد و طاق دامغان سم پاشی شد

محمد خوش قدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سمپاشی باغات پسته در روستای زرین آباد و طاق شهرستان دامغان، افزود: برای جلوگیری از توسعه آفات در باغات پسته دامغان، گروه های جهادی را به روستاهای زرین آباد و طاق اعزام کردیم.

وی هدف از اجرای این کار را کمک و یاری‏ رسانی به باغداران این روستاها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: آموزش عملی سم‏پاشی به جوانانی که در رشته های باغبانی مشغول به تحصیل هستند از دیگر اهداف این اقدام جهادی است.

خوشقدم خاطرنشان کرد: دانشجویان و جوانان در این اردوها با فراگیری آموزش‏هایی انجام کارهای گروهی را نیز فراگرفته و حس همکاری و نوع دوستی در آنها بیشتر خواهد شد.

مسئول بسیج دانشجویی دامغان با یادآوری اینکه پر کردن اوقات فراغت جوانان در فصل تابستان از دیگر اهداف این کار جهادی بود، تصریح کرد: این برنامه به همت بسیجیان حوزه کربلا اجرا شد و 12 نفر در مدت 3 روز کلیه باغات را سم پاشی کردند.

وی در پایان اضافه کرد: اردوهای هجرت 3 تا پایان شهریور ماه ادامه دارد و دانشجویان با شور و شوق و در ساعت مشخص در محل کار خود آماده می‏شوند و با انگیزه بسیجی کارهای خود را به نحو احسن انجام می‏ دهند.