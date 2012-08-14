روز قدس؛ روز احیای اسلام است

روز قدس روز احیای اسلام و روز فریاد رهایی فلسطین از چنگال صهیونیست‌های غارتگر است و نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، ابتکار تاریخی امام خمینی(ره)، به مثابه ایجاد پیوندی دائمی میان همه مسلمانان و حق‌طلبان جهان با ملت فلسطین است تا نام فلسطین و آرمان رهایی قدس در پیچ‌و خم زندگی روزمره فراموش نشود.

دوران کنونی، عصر بیداری و روشنگری اسلامی است و فلسطین در کانون این خیزش اسلامی قرار گرفته است. بیداری اسلامی در منطقه و بحران اقتصادی دنیای غرب، اعتراضات مردمی بر علیه دول غربی و اعتصابات داخلی در رژیم اشغالگر قدس باعث شده تا روز قدس امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل گردد.

روز قدس امسال با توجه به پروسه جهانی شدن بر مبنای بیداری اسلامی و بصیرت جهانی علیه استکبار و صهیونیسم بین‌الملل، فرصت خوبی است تا با اتحاد با دیگر ملل اسلامی جبهه مستحکمی را در برابر دشمنان اسلام تشکیل دهیم و با توجه به انقلاب‌های منطقه و بیداری اسلامی، بستر همکاری و اتحاد بین مسلمین مهیا کنیم.

از این رو، حضور فعال در این همایش جهانی وظیفه هر انسان آزاده و عدالت‌خواه است. چنانچه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فرمودند: مسأله فلسطین از لحاظ اسلامی برای همه مسلمانان از جمله برای ما یک مسأله اساسی و یک فریضه است و تنها راه ریشه‌کن کردن این غده سرطانی خطرناک، مقاومت و مبارزه است.

در پایان این بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ضمن اعلام خشم و انزجار از جنایات رژیم منفور صهیونیستی و استکبار جهانی تأکید کرده است؛ مجمع تقریب همگام با حضور گسترده و یکپارچه تمامی مسلمانان جهان در راهپیمایی بزرگ روز جمعه، روز قدس را نشانگر وحدت و همبستگی بین‌المللی مسلمانان درحمایت از حقوق قانونی و مردم مسلمان فلسطین می‌داند. و از همه مسلمانان و مستضعفان و طرفداران آزادی و حقوق واقعی بشر دعوت می‌کند تا با حضور فعال در این راهپیمایی صفوف خود را در جبهه تقابل با استکبار جهانی یکپارچه‌تر کنند و بدین‌وسیله انزجار خود را از صهیونیسم و استکبار حامی آن اعلام نمایند.