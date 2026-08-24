فولاد با درخشش کاپیتان پیروز شد/ رضاییان با پاس گل برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر شامگاه دوشنبه ۲ شهریور از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت احمد محمدی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر صفر فولاد خوزستان به پایان رسید.

شاگردان حمید مطهری در این مسابقه نمایش برتری نسبت به میزبان خود داشتند و توانستند با سه گل، صنعت نفت را در خانه شکست دهند. در سوی مقابل، شاگردان محمد نوری با وجود تلاش برای جبران نتیجه، نتوانستند دروازه فولاد را باز کنند.

فولاد بازی را بهتر آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۱۰، امیرحسین جولانی موفق شد دروازه صنعت نفت را باز کند تا شاگردان حمید مطهری از میزبان خود پیش بیفتند.

پس از این گل، صنعت نفت برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما فولاد با کنترل جریان مسابقه اجازه نداد میزبان به گل تساوی برسد.

در دقیقه ۴۱، فولاد اختلاف را به دو گل افزایش داد. ساسان انصاری، کاپیتان فولاد، روی پاس رامین رضاییان موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند تا نقش هر دو بازیکن در این گل پررنگ باشد.

فولاد به همین نتیجه نیز رضایت نداد و در چهارمین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست، گل سوم را وارد دروازه صنعت نفت کرد. این بار میلاد بدرقه روی پاس ساسان انصاری موفق شد گلزنی کند تا فولاد با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.

صنعت نفت در نیمه دوم برای جبران سه گل خورده وارد زمین شد و تلاش کرد با افزایش فشار روی دروازه فولاد، حداقل اختلاف را کاهش دهد.

در سوی مقابل، فولاد که در نیمه نخست کار را تا حد زیادی تمام کرده بود، بیشتر به مدیریت بازی پرداخت و تلاش کرد ضمن حفظ برتری، از فرصت‌های ایجادشده در ضدحملات نیز استفاده کند.

در ادامه، حملات صنعت نفت راه به جایی نبرد و فولاد توانست دروازه خود را بسته نگه دارد. شاگردان حمید مطهری در نهایت با همان سه گل نیمه نخست، سه امتیاز ارزشمند بازی خارج از خانه را به دست آوردند.

ساسان انصاری در این مسابقه یکی از بهترین بازیکنان فولاد بود. کاپیتان فولاد علاوه بر به ثمر رساندن گل دوم، پاس گل سوم تیمش را نیز ارسال کرد تا با یک گل و یک پاس گل نقش پررنگی در پیروزی تیمش داشته باشد.

همچنین رامین رضاییان که نخستین بازی خود برای فولاد در فصل جدید را تجربه می‌کرد، با ارسال پاس گل برای ساسان انصاری شروع خوبی در ترکیب تیم حمید مطهری داشت.

با این پیروزی، فولاد ۵ امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار گرفت. صنعت نفت نیز با این شکست، ۲ امتیازی باقی ماند و در جایگاه سیزدهم جدول ایستاد.