فرماندار تالش: کنارگذر تالش به یک مطالبه ملی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری، عصر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان تالش که با حضور رئیس پلیس راهور استان گیلان برگزار شد با اشاره به حجم بالای تردد خودروهای سنگین در این شهرستان، عنوان کرد: عبور روزانه حدود ۸۰۰ دستگاه وسیله نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین ترانزیتی از خیابان جمهوری اسلامی موسوم به «۲۰ متری» فشار سنگینی بر شبکه ترافیکی و زندگی مردم تالش وارد کرده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن تالش در مسیر کریدور شمال به جنوب و ترانزیت کالا به حوزه روسیه و قفقاز گفت: این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال و محور عبوری سه استان، از اهمیت ویژه‌ای در شبکه حمل‌ونقل برخوردار است.

فرماندار تالش، نبود کنارگذر را یکی از مهم‌ترین معضلات ترافیکی شهرستان عنوان کرد و گفت: نبود کنارگذر تالش دیگر تنها یک مشکل شهرستانی یا استانی نیست، بلکه به یک مشکل ملی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: عبور حجم بالای خودروهای سنگین از داخل شهر، علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، زمینه‌ساز تصادفات منجر به فوت، سلب آرامش شهروندان، فرسودگی معابر و تخریب آسفالت شده و هزینه‌های سنگینی را به شهر و مردم تحمیل می‌کند.

جمشیدی سه‌ساری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تکمیل کنارگذر تالش تصریح کرد: با حمایت استاندار گیلان، فاز دوم کنارگذر تالش در حدفاصل اسالم تا روستای حیان آغاز خواهد شد و این پروژه می‌تواند بخشی از بار سنگین ترافیک ترانزیتی را از محدوده شهری خارج کند.

رئیس شورای ترافیک تالش همچنین بر ضرورت ارتقای فرهنگ رانندگی تأکید کرد و گفت: ایمن‌سازی جاده‌ها تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان نیز باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: باید جاده‌ها را امن کنیم، خطرها را کاهش دهیم، رعایت قانون را سرلوحه قرار دهیم و قانون‌گریزی را از فرهنگ رانندگی حذف کنیم.

فرماندار تالش در ادامه بر ضرورت توجه جدی به نصب و اصلاح علائم راهنمایی و رانندگی و همچنین استانداردسازی سرعتکاه‌ها تأکید کرد و خواستار رفع نواقص و نقاط حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی شهرستان شد.

جمشیدی سه‌ساری تصریح کرد: امنیت جاده‌ای یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است که با جان و آرامش مردم ارتباط مستقیم دارد و همه دستگاه‌های متولی باید برای کاهش تصادفات و ایمن‌سازی مسیرها پای کار باشند.