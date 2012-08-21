خودکشی تونی اسکات به دلیل سرطان بوده است

به گزارش مهر، "دونا ویلسن" که خود از بازیگران هالیوودی است، دو روز پس از خودکشی این بازیگر برای نخستین بار رسما اعلام کرد که وی از بیماری سرطان مغز رنج می برده است.

وی ادامه داد: دکترها با وجود تلاش اعلام کرده بودند که وی دچار نوعی از این بیماری شده که امکان عمل نیز برای وی وجود ندارد.

تونی اسکات دو روز پیش پس از پیاده شدن از خودوری شخصی خود ، از روی یک پل در شهر لس آنجلس به درون آب پرید و جسدش سه ساعت بعد پیدا شد.

فیلم‌های پلیس بورلی هیلز ۲، انتقام، روزهای تندر، دشمن کشور و توقف‌ناپذیر از دیگر آثار تونی اسکات هستند

این در حالی است که خودکشی وی موجی از تاثر را در دنیای هالیوود به وجود آورده و بازیگران و سینماگران با انتشار بیانیه هایی نظر خودشان را نشان می دهد.

دنزل واشنگتن که از دوستان صمیمی این کارگردان بود ، با وجود نامساعد بودن روحیه اش بیانیه ای را درباره اسکات منتشر کرد.

وی در این بیانیه کوتاه با اشاره به همکاری های مشترک خود با این کارگردان گفت: وی شور و شوق فوق العاده ای را برای سینما و کارگردانی داشت و خودکشی وی هنوز برای من قابل درک نیست. اسکات این عشق را با ساخت آثار سینمایی اش و در زندگی شخصی خود با همه ما به اشتراک می گذاشت.

واشنگتن ادامه داد: میان ما دوستی عمیق و پیوندی ناگسستنی و ژرف است و با از بین رفتن اسکات دچار ضربه روحی شدیدی شده ام.

همچنین تام کروز که در فیلم "تاپ گان" با اسکات همکار بوده درباره مرگ وی گفت" : یقین دارم که نبود تونی دوست بسیار عزیزم را احساس می کنم. وی کارگردان بزرگی بود با خلاقیت بصری فوق العاده خود در سینما شناخته می شد.

کوین کاستنر، بازیگر قدیمی سینما نیز گفت: تونی یکی از مردان خوب روزگار بود.وی از انسان هایی بود که سخت و کامل زندگی می کنند.اما همواره نوعی شیرینی در سرسختی او وجود داشت.تونی عاشق کارش بود.جای او خالی است.

راجر ایبرت نیز درگفت و گویی کوتاه گفت: مرگ تونی اسکات شوک برانگیز و غمگین کننده بود.او کارگردانی الهام بخش بود.