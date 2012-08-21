افتتاح 9 ساختمان دهیاری در بخش مرکزی دامغان همزمان با هفته دولت

محمدعلی مصطفوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افتتاح 9 ساختمان دهیاری در بخش مرکزی دامغان، افزود: برای ساخت این دهیاری ها یک میلیارد و 350میلیون ریال هزینه شده است.

وی فضای فیزیکی ساختمان هر یک از این دهیاری های جدیدالاحداث 64 متر مربع عنوان کرد و اظهار داشت: در سطح روستاهای بخش مرکزی این شهرستان 24دهیاری مصوب وجود دارد.

بخشدار مرکزی دامغان خاطر نشان کرد: ساختمان چهار دهیاری دیگر شامل دهیاری روستاهای مومن آباد، کلاته ملا، مهماندوست، حسین آباد دولاب و فیروزآباد در دست ساخت است.

مصطفوی زاده همچنین به خرید دو ساختمان جهت دهیاری روستاهای امام آباد و زرین آباد در بخش مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: برای خرید این 2ساختمان از محل اعتبارات ساخت دهیاری در مجموع 300 میلیون ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: روستاهای حسین آباد حاج علی نقی، حیدرآباد و مرادآباد نیز فاقد ساختمان دهیاری هستند که در تلاش هستیم با تامین اعتبار ساختمان دهیاری این روستاها نیز احداث شود.

مصطفوی زاده بیان داشت: در بخش مرکزی شهرستان دامغان 65 روستا وجود دارد که از این تعداد روستا 35 روستا دارای شوراهای اسلامی هستند.

وی جمعیت بخش مرکزی شهرستان دامغان را 16هزار نفر جمعیت عنوان کرد.

