899 یتیم شهرستان پاکدشت تحت پوشش حامیان قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان آقایی رنجبر افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان ، 899 یتیم شهرستان پاکدشت شناسایی و با همت یک هزار و 270 خیر، تحت پوشش قرار گرفتند .

وی اظهارداشت: هم اکنون شش هزار و 500 نفر از شهروندان شهرستان پاکدشت در قالب سه هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام شهرستان قرار دارند .

وی ادامه داد: 920 دانش آموز و 113 دانشجوی خانواده کمیته امداد شهرستان پاکدشت تحت پوشش قرار گرفته اند.

آقایی ، 239 مورد جهیزیه کامل به ارزش یک میلیارد و 698 میلیون ریال ، 57 مورد جهیزیه موردی به ارزش 171 میلیون ریال و 17 مورد خرید مسکن برای نیازمندان تحت پوشش به ارزش پنج میلیارد و 30 میلیون ریال را ازجمله خدمات کمیته امداد پاکدشت از ابتدای سالجاری به نیازمندان ذکر کرد.

رنجبر، تعمیر 119 واحد مسکونی خانواده های تحت پوشش به ارزش 817 میلیون و 930 هزار ریال ، اعطا 60 فقره وام خود کفایی با اعتبار 2 میلیاردو 399 میلیون ریال ، اعطاء 777 فقره وام کارگشایی با اعتبار چهار میلیاردو 900 میلیون ریال ،تامین 96 مورد هزینه درمانی به ارزش یک میلیارد و 232 میلیون را ازدیگر فعالیتهای کمیته امداد پاکدشت بیان کرد.

طرح توقیف خودروهای دوره گرد در پاکدشت آغاز شد

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت از آغاز اجرای طرح توقیف خودروهای دوره گرد در این شهرستان خبر داد.

پرویز مددی اظهار داشت: با توجه به شکایت مردم از فروشندگان دوره گردی که با استفاده از وانت اقدام به فروش اجناس خود در خیابان ها و کوچه های شهر می کنند ، رسیدگی به این امر در دستور کار این اداره قرار گرفت .

وی ادامه داد: در این راستا ، طرح توقیف خودروهای فروشنده دوره گرد با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی در شهرستان آغاز شده است و با اجرای این طرح تمامی خودروهایی که با استفاده از بلندگو اقدام به فروش اجناس کنند توقیف می شوند.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت گفت: تاکنون دراجرای این طرح 15 وانت دوره گرد توقیف شده است.

وی از شهروندان خواست درصورت مشاهده دوره گردان مراتب را با استفاده از تلفن 124 به بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت اطلاع دهند.

700 تبعه افغان از خدمات رایگان بهزیستی پاکدشت برخوردارند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پاکدشت گفت : 700 نفر از اتباع افغانی معلول ، از خدمات رایگان بهزیستی این شهرستان برخوردار هستند.

سید رحمان حسینی افزود: اجرای طرح شناسایی معلولان افاغنه با همکاری مسئولین شهرستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از سال گذشته در شهرستان آغاز گردید .

وی گفت: در این طرح 22 نفر از همیاران افاغنه به صورت خانه به خانه اقدام به شناسایی اتباع افغان معلول کردند که طی آن 700 تبعه افغانی معلول شناسایی شد که به آنها خدمات توانبخشی رایگان ارائه می شود.

حسینی افزود : هم اکنون دوهزار و 800 خانواده تحت پوشش خدمات بهزیستی شهرستان پاکدشت قرار دارند که از این تعداد یکهزار و 82 خانواده مشمول دریافت مستمری 400 تا 600 هزار ریالی هستند و 80 درصد از شهریه دانشگاه فرزندان دانشجوی آنان توسط بهزیستی پرداخت می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پاکدشت گفت: در حال حاضر چهارمرکز نگهداری معلولان در شهرستان پاکدشت به صورت شبانه روزی زیرنظر بهزیستی شهرستان مشغول به خدمت رسانی می باشند .

وی افزود: مرکز پدر بزرگ با ظرفیت 120 معلول عقب مانده ذهنی پسر زیر 14 سال ، مرکز فاطیما با ظرفیت 40 معلول عقب مانده ذهنی دختر ، مرکز بهشت با ظرفیت نگهداری 40 معلول دختر ومرکز سالمندان شریف اباد با ظرفیت نگهداری از 30 سالمند خدمات خود را به مردم ارائه می کنند.

حسینی بیان داشت: علاوه بر این مراکز، مرکز پدیده مخصوص پسران عقب مانده ذهنی زیر 14 سال و مرکز کار آفرینی بالای 14 سال پسران عقب مانده ذهنی در زمینه دوخت لباسهای بیمارستانی از معلولان استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: باهماهنگی های به عمل آمده، تیم پزشکی 60 نفره بیماران روانی مزمن شهرستان پاکدشت را به صورت رایگان ویزیت می کنند.

حسینی عنوان کرد: هم اکنون 80 بیمار روانی مزمن در پاکدشت شناسایی شده اند که از خدمات و مستمری بهزیستی برخوردارند.