افزایش قیمت موادغذایی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس پیمایش موسسه گالوپ درصد قابل توجهی از مردم در یک سوم از ایالت های آمریکا برای تهیه غذا پول کافی نداشته اند.

بر اساس این گزارش از هر ۴ ساکن ایالت می سی سی پی یک نفر در طی یک سال گذشته حداقل یکبار برای تهیه غذا مورد نیاز خود یا خانواده شان پول کافی نداشته اند.

پس از ایالت می سی سی پی، ایالت های آلاباما و دِلِور هم داری چنین وضعیتی بوده اند.

مردم در ایالت های جنوبی، جنوب غربی، و جنوب شرقی بیش از دیگر نقاط آمریکا از این وضعیت رنج برده اند.

وضعیت برای آمریکایی های ساکن غرب میانه و مناطق مرکزی بهتر بوده است.

در داکوتای شمالی تنها یک نفر از ده نفر اظهار داشته است برای تهیه غذای خود یا خانواده خود پول کافی نداشته است.

در این پیمایش بیش از ۱۷۷ هزار بزرگسال آمریکایی، مورد پرسش قرار گرفته اند.

پیمایش گالوپ نشان می دهد در سراسر آمریکا به طور متوسط ۱۸.۲ درصد آمریکایی ها در طی یک ساله گذشته حداقل برای یکبار پول کافی برای تهیه غذا نداشته اند.

قیمت مواد غذایی در آمریکا افزایش خواهد یافت

به عقیده کارشناسان اقتصادی، ایالات متحده آمریکا که در تابستان امسال بدترین خشکسالی خود را پس خشکسالی های دهه پنجاه قرن ۲۰ میلادی تجربه کرده است و ۸۰ درصد محصولات کشاورزی در آمریکا گرفتار خشکسالی شده اند، به احتمال فراوان در ماه های پیش رو شاهد افزایش قیمت مواد غذایی خواهد بود.

وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده است که مردم آمریکا طی دو ماه آتی شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز، گوشت ماکیان، و لبنیات خواهند بود. همچنین بر این اساس قیمت غذا های فرآوری شده در طی ۱۰ تا ۱۲ ماه آتی افزایش خواهد یافت.

وزارت کشاورزی اعلام کرده است: افزایش قیمت مواد غذایی در غرب میانه کمتر خواهد بود، اما ایالات جنوبی شاهد افزایش قیمت این محصولات خواهند بود.

نارضایتی از اوباما در ایالت های سیاه

نتایج این نظرسنجی و هشدارهای وزارت کشاورزی امریکا می تواند برای رئیس جمهور آمریکا زنگ خطری باشد.

به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی و چشم انداز نامطلوب پیش روی مردم در ایالت های جنوبی، باراک اوباما اصلی ترین جمعیت حامی خود را ناراضی خواهد دید. ایالت های جنوبی محل اصلی سکونت جمعیت سیاهپوستان آمریکا هستند. این ایالت ها نقش به سزایی در پیروزی اوباما در سال ۲۰۰۸ ایفا کردند و پایگاه هایی اوباما در انتخابات ۲۰۱۲ به شمار می آیند.

بر اساس پیمایش گالوپ، ۱۵ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا داری درصد بالای ۲۰ درصد جمعیتی هستند که اعلام کرده اند گاهی برای تهیه غذای خود یا خانواده شان پول کافی نداشته اند.

از آنجا که آمریکایی های با نگاه به جیب خود رای خود را به صندوق می اندازند و رئیس جمهور را مسئول وضعیت جیب خود می دانند، این ارقام و درصد ها برای اوباما خطرناک به نظر می رسد و شاید در آبانماه جنوبی ها مثل ۲۰۰۸ از همرنگ خود حمایت نکنند.