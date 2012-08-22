ابهامات تفحص از دانشگاه پیام نور/ پس گرفتن امضای 70درصد متقاضیان تفحص

محمود کی منش در گفتگو با خبرنگار مهر، در ادامه اضافه کرد: سوالاتی که برخی نمایندگان از دانشگاه پیام نور به عنوان تحقیق و تفحص مطرح کردند اصلاً شفاف نیست و تمام موارد مطرح شده ابهام دارد.

جذب خارج از ضوابط هیأت علمی در پیام نور

وی با اشاره به جذب اعضای هیأت علمی که به گفته امضا کنندگان تفحص از دانشگاه پیام نور خارج از ضوابط در این دانشگاه صورت می گیرد، توضیح داد و گفت: نمایندگان مجلس با چه مدارکی قصد دارند اثبات کنند که جذب هیأت علمی در پیام نور خارج از ضوابط صورت می گیرد؟ نزدیک به سه سال است که جذب هیأت علمی این دانشگاه زیر نظر وزارت علوم صورت می گیرد و مستقل از دانشگاههای دیگر در این زمینه عمل نمی کنیم.

وضعیت قراردادها و مناقصات عمرانی

کی منش همچنین درباره قراردادها و مناقصات عمرانی دانشگاه پیام نور به عنوان یکی دیگر از موضوعات تفحص از پیام نور، اظهار داشت: در این زمینه با تفحص مشخص خواهد شد که پیش و بعد از انتصاب زیاری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور، چه ساخت و سازهای خارج از چارچوب یا ضابطه مندی در این دانشگاه صورت گرفته است. برخی نمایندگان هنوز از این موضوعات اطلاعی ندارند و سوالاتشان نیز به طور کامل شفاف سازی نشده است.

پرداخت پاداشهای بی رویه در پیام نور و برخوردهای غیراخلاقی با دانشجویان

معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور در ادامه درباره پرداخت پاداشهای بی رویه در این دانشگاه، تصریح کرد: در این زمینه هیچ مدرک و سندی وجود ندارد که نمایندگان ارائه کرده باشند اتفاقاً این موضوع از جمله مواردی است که باید مشخص شود از سه یا چهار سال پیش تاکنون روند پرداخت پاداشها در پیام نور به چه شکل بوده است. به عنوان مثال با آنکه من در چند جایگاه مدیریتی پیام نور قرار دارم اما بد نیست نمایندگان تفحص کننده نگاهی هم به فیش حقوقی ام داشته باشند.

کی منش در پاسخ به این سوال مهر درباره برخوردهای غیراخلاقی با دانشجویان و استادان در دانشگاه پیام نور، تاکید کرد: باید در این زمینه به دانشگاه پیام نور مدرکی دال بر بدرفتاری مسئولان ارائه شود.

ساخت و سازهای غیراستاندارد در پیام نور

وی همچنین درباره سوال دیگر نمایندگان متقاضی تفحص از دانشگاه پیام نور در خصوص ساخت واحدهای این دانشگاه در استانهای کشور، با تاکید بر اینکه بیشترین واحدهای پیام نور در سالهای 86 و 87 تاسیس شده است، افزود: حدود 300 واحد در بیشتر نقاط کشور تاسیس شد اما این ساخت و سازها استاندارد نبود و حتی برخی واحدهای پیام نور در زیرزمین برخی ساختمانها راه اندازی می شد اما هم اکنون این ساخت و سازها ساماندهی و حتی ادغام و واحدهای غیراستاندارد تعطیل شد.

پس گرفته شدن امضای 70 درصد نمایندگان متقاضی تفحص

به گفته این مقام مسئول در دانشگاه پیام نور طی دو هفته گذشته بیش از 70 درصد نمایندگانی که متقاضی تفحص از پیام نور بودند امضای خود را به علت برخی شفاف سازیها از سوی این دانشگاه، پس گرفتند.

وی دلیل این امر را آشنا نبودن برخی از نمایندگانی دانست که برای نخستین بار به مجلس شورای اسلامی وارده شده بودند و از نزدیک در جریان امور این دانشگاه نبودند.