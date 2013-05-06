تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور به جلسات بعدی کمیسیون آموزش موکول شد

دکتر عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور بنا به دلایلی که کمیسیون آموزش موجه تشخیص داد برگزار نشده و مقرر شد در آینده نزدیک برگزار شود.

وی دلیل عدم برگزاری موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور را بیماری رئیس دانشگاه پیام نور و فرصتی که وی از کمیسیون درخواست کرده بود تا توضیحات خود را ارایه کند، عنوان کرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما موضوع تحقیق و تفحص از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد، ابتدا نماینده تقاضا کننده توضیحاتی مطرح کرد و سپس دکتر سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری توضیحاتی در مورد حیطه مسئولیتی خود ارایه کرد.

وی یادآورشد: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از ارایه نمودارها و گزارشاتی عملکرد این معاونت را در حد مطلوب توصیف کرد.

وی افزود: حجت الاسلام موسوی نژاد هم به عنوان طرح کننده تحقیق و تفحص مباحثی را درخصوص فعالیت معاونت در حیطه هایی نظیر شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، انجمن علمی و مسایل نخبگان مطرح کرد و قرار شد، این هفته اعضای کمیسیون در خصوص تایید و یا رد تحقق و تفحص رای گیری کنند اگر تا روز سه شنبه حجت الاسلام موسوی نژاد به کمیسیون اعلام کند که قانع نشده حتما راگیری می شود درصوتی که کمیسیون تایید کند در صحن مجلس قابلیت مطرح شدن پیدا می کند.