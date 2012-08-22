جزایری: بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس نقش مهمی در قدرت نرم فرهنگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع سردار سرتیپ پاسدار سیدمحمد باقرزاده رئیس پیشین و معارفه سردار سرتیپ دوم پاسدار بهمن کارگر به عنوان رئیس جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ظهر امروز در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستادکل نیروهای مسلح در ابتدای این مراسم با ذکر یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح به ویژه سرداران خادمی و سوداگر که در بنیاد اشتغال داشتند، اظهار کرد:‌موفقیت انقلاب اسلامی با پیروزی و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس تثبیت شد و ایران اسلامی در برابر موج عظیم و سنگین همه جانبه دشمنان ایران اسلامی حقیقتا مقاومت کرد و به پیروزی رسید.

وی حفظ و حراست از آنچه که در دوران دفاع مقدس افتاد را حفظ ارزش‌ها و مبانی برشمرد و افزود: انتقال این دستاوردها به نسل‌های آینده وظیفه مهمی است که بخش قابل توجهی از آن بر دوش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گذاشته شده است و لذا در واقع توجه اساسی به این مقوله مهم و افزایش اقتدار ملی و ارتقای قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همگی حاکی از اهمیت این مقوله دارد که الحمدالله در نیروهای مسلح این توجه وعنایت بوده و هست و ان شاء الله روز به روز بیشتر خواهد شد.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستادکل نیروهای مسلح شرایط و توان کنونی آمریکا را ضعیف‌تر، سست‌تر و آشفته‌تر از دو‌ سه دهه قبل عنوان و اظهار کرد:‌آمریکا در درون خودش از جهات مختلف به خصوص ایدئولوژیک و از جهت نگاه بین‌المللی دچار چالش اساسی است و جامعه اروپا نیز هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ روحی و روانی‌ دچار مشکل است بنابراین از یک طرف اروپائیان و از طرف دیگر آمریکایی‌ها که چندین سال سابقه سلطه گری و تسلط بر سایر جوامع را داشتند و در مقابل نظام ما ایستادگی کرده‌اند الان در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارند و این در حالی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تمام توان خود به پیشرفت‌هایش ادامه می‌دهد



سردار جزایری احیا و بازسازی و بسیج امکانات و سرمایه‌ها و قدرت نرم را با الگو قرار دادن دفاع مقدس مهم ارزیابی کرد و افزود: از یک طرف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و از طرف دیگر نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت‌های موجود در جامعه در این موفقیت‌ها سهیم هستند و بایستی با تلاش و همکاری بین بخش‌های مختلف با هم‌افزایی و هماهنگی اثربخشی لازم را برای جامعه خود و خارج از مرزها داشته باشیم.

وی در خاتمه ضمن تشکر از زحمات کلیه مجموعه‌های نیروهای مسلح به ویژه کارکنان و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ابراز امیدواری کرد: با توجه به نقش مهم و اساسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در نقل و انتقال قدرت نرم فرهنگی دفاع مقدس به نسل‌های آینده‌، وظیفه اساسی و تاثیرگذار خود را با استفاده از نهادهای مردمی و نیروهای مسلح و نهادهای فرهنگی در جامعه به خوبی با مدیریت جدید ایفا کند.

در ادامه سردار سرتیپ پاسدار سیدمحمد باقرزاده رئیس پیشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: از خداوند به دلیل توفیق خدمت بیش از 31 سال در مجموعه نیروهای مسلح و خدمت به بهترین‌های آل و رسول خدا(ص) سپاسگذارم.



وی ضمن تشکر و سپاسگذاری از دکتر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر برداشتن بار سنگین خدمت در بنیاد از دوش وی و نیز ادامه خدمت در کمیته جست وجوی مفقودین،‌ اضافه کرد: سخن دیگر من با دوستانی که در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و نیروهای مسلح نظر لطف به خدمات بنده داشتند این است که ان شاء الله خدمت صادقانه و خالصانه که مورد رضایت حق تعالی است داشته باشیم.



رئیس پیشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه ضمن خوشحالی از انتصاب سردار کارگر به عنوان رئیس جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت:‌ سردار کارگر فردی سخت کوش،‌نوگرا،‌اهل تعاملات خوب‌، تیزبین و بحاث در مباحث فرهنگی است و ما پیش‌بینی می‌کنیم که با سرمایه گذاری بیشتر در حوزه فرهنگی و استفاده از کارکنان خوب در بنیاد به موفقیت‌های مهمی دست یابد.

سردار باقرزاده افزود:هیچ دادن و گرفتنی در کار نیست. فقط مشیت و خواست الهی در این نقل و انتقال‌ها و جابه جایی است و آن چیزی که معیار کار و عمل ما است فرمایشات مقام معظم رهبری است.



وی با ذکر این نکته که در این هشت سال خدمت در بنیاد به اندازه هشت دقیقه وقت مقام معظم رهبری را نگرفته‌ است به توصیه آقا اشاره کرد که کارهای عمیق ،‌ماندگار و اثربخش را سرلوحه کار خود در تمامی فعالیت‌ها قرار داده بودند.

در ادامه کلیپی از هشت سال فعالیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در طول ریاست سردار باقرزاده،‌به حضار نشان داده شد و سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی رئیس سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس و سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی در خصوص تلاش‌های خوب و ماندگار سردار باقرزاده در امور سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس و راهیان نور توضیحاتی ارائه کردند.

در ادامه مراسم نیز سردار سرتیپ 2 پاسدار دکتر بهمن کارگر با تشکر از اعتماد رئیس ستاد کل و سردار جزایری گفت: از یک سنگر مقدس به سنگر مقدس دیگری آمده‌ام و این در حالی است که درباغ شهادت در نیروی انتظامی باز است و آقا در این خصوص فرمودند:نیروی انتظامی مجاهد فی سبیل الله است.



وی با ذکر این نکته که بنیاد باید مشتری مدار‌،مخاطب محور و نشاط آور باشد‌، افزود: ما باید با تعامل برای انتقال فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه اعم از مجموعه‌ی نیروهای مسلح و آحاد جامعه و با مشارکت و مشاورت دوستان همت و تلاش کنیم.

کارگر اساس کار را تعامل‌، تامل‌،تفکر،‌تعقل و تفاهم و خودآگاهی و معرفت را در نزدیکی به سیره شهدا و خانواده‌های شهدا و ایثارگران عنوان کرد و گفت: بر مبنای اساسنامه بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و فرمایشات مقام معظم رهبری و استفاده از تجربیات فرماندهان و رزمندگان امیدواریم ‌، پیشرفت خوب و اساسی در قیاس با چند سال گذشته بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس داشته باشیم.

در خاتمه لوح حکم مسئولیت سردار کارگر توسط سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری به وی اهدا و با اهدای لوحی از تلاش‌های سردار باقرزاده رئیس پیشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاسگذاری شد.

