به گزارش خبرنگار مهر، افزایش مجدد بهای طلای سیاه در بازار جهانی نفت خام تابستان 2012 میلادی را به یک تابستان رویایی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت و به ویژه اعضای اوپک رقم زده است به طوریکه اوپکی‌ها سوار بر موج افزایش قیمت‌ها، در بازار نفت پول پارو می کنند.

بر این اساس قیمت جهانی نفت خام برای سومین روز متوالی افزایش یافت تا شمارش معکوس افزایش قیمت این کالای استراتژیک سیاسی و اقتصادی به مرز 120 دلار در هر بشکه به پایان برسد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در آخرین معاملات انجام گرفته قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه اکتبر با 91 سنت افزایش به بشکه ای 98 دلار و 17 سنت رسیده و این در حالی است که قیمت نفت سبک آمریکا روز گذشته نیز با 0.4 درصد افزایش به بیش از 97.26 دلار رسیده بود.

در بازار لندن نیز قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اکتبر با 92 سنت افزایش به بشکه یا 115 دلار و 58 سنت رسیده است.

قیمت طلای سیاه در روز جاری هم با رشد 0.9 درصدی روبرو شده است و پیش بینی موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که با افزایش شدت تحریم‌های نفتی علیه ایران و تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، بهای نفت تا چند هفته آینده از مرز 120 دلار در هر بشکه هم عبور کند.

دلایل افزایش قیمت نفت در 24 ساعت گذشته

به گزارش مهر، احتمال وقوع برخی از طوفان های فصلی در ایالات متحده آمریکا و اختلال در روند تولید و انتقال نفت در این کشور حوزه آمریکای شمالی یکی از عوامل تقویت کننده قیمت نفت خام در 24 ساعت گذشته به شمار می رود.

همچنین کاهش ذخایر استراتژیک و راهبردی آمریکا و کاهش احتمال بازگشایی درب مخازن راهبردی نفت این کشور، اتخاذ سیاست‌های جدید انبساط مالی در اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و آمریکا و اعمال تحریم‌های جدید استرالیا علیه صنعت نفت ایران از دیگر دلایل تقویت کننده قیمت طلای سیاه است.

از سوی دیگر وجود بحران‌های ژئوپولیتیکی در غرب خاورمیانه و به ویژه کشورهای سوریه، ترکیه و لبنان هم در افزایش بهای جهانی نفت خام بی تاثیر نبوده ضمن آنکه وقوع برخی از اقدام ترویستی در در تاسیسات نفت و گاز یمن هم زمینه تقویت بهای طلای سیاه را فراهم کرده است.

طلای سیاه ایران سوار بر موج گرانی

به گزارش مهر، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت خام در بازارهای چهار گوشه جهان، بهای طلای سیاه سبک و سنگین صادراتی ایران هم در آسیا، اروپا، حوزه دریای مدیترانه و آفریقای جنوبی با افزایش روبرو بوده است.



مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: 22 اوت سال جاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی 109 دلار و 77 سنت در هر بشکه معامله شده است.



همچنین نفت خام سبک ایران 20 اوت 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 110 دلار و 59 سنت، 107 دلار و 25 سنت و 109 دلار و 70 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 108 دلار و 34 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 109 دلار و 10 سنت، 106 دلار و 108 دلار و 20 سنت معامله شده است.



از سوی دیگر بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران در منطقه فوب سیدی کریر به 109 دلار و 80 سنت و هر بشکه نفت خام سنگین به 108 دلار و 55 سنت افزایش یافته است.