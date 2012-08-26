به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی فنی و حرفه‌ای همدان از انعقاد تفاهمنامه همکاری فنی و حرفه‌ای با کمیته امداد خبر داد و گفت: این تفاهمنامه در راستای توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه منعقد شده است.

رضا زارعی اظهار داشت: استفاده از توان و ظرفیت این دو مجموعه برای دستیابی مددجویان به مهارت مورد نیاز بازار کار و افزایش دسترسی به فرصت‌های شغلی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.

زارعی عنوان کرد: طبق توافقات صورت گرفته با اداره کل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این آموزش‌ها برای دانش‌آموزان دبیرستانی، مددجویان ساکن شهر و روستاها و افراد معرفی شده از سوی کمیته توسط بخش دولتی و خصوصی به اجرا در خواهد آمد.

زارعی با اشاره به اولویت دادن آموزش‌های با رویکرد مشاغل خانگی عنوان کرد: معرفی‌شدگان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در رشته‌های مختلف از جمله طراحی و دوخت، طراحی روی سفال، بافنده تابلو فرش، برق خودرو، لوله‌کشی و نصاب وسایل بهداشت، برق ساختمان و فناوری اطلاعات آموزش می بینند.

99 پروژه عمرانی - خدماتی در همدان بهره برداری می شود

فرماندار همدان از بهره برداری 99پروژه عمرانی - خدماتی در این شهرستان همدان خبر داد.

حسن قهرمانی مطلق افزود : پروژه های مورد نظر با اعتباری افزون بر 214 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

حسن قهرمانی مطلق گفت: در حال حاضر 63 روستای شهرستان همدان از نعمت گاز برخوردارند که با بهره برداری از گاز رسانی به پنج روستای دیگر 98 و چهار دهم درصد جمعیت روستایی شهرستان همدان از گاز طبیعی برخوردار خواهد شد.

وی بهره برداری از 24 کیلومتر راه روستایی را از دیگر پروژه ها دانست و افزود :96 درصد جمعیت روستایی همدان به راه آسفالته روستایی دسترسی دارند.

فرماندار همدان طرح آبیاری مکانیزه، استخر پرورش ماهی،سه باب مدرسه و دو باب نماز خانه را از دیگر طرحها خواند و اظهار داشت: چهار هزار واحد مسکن مهر نیز آماده واگذاری است.

یک هزار و 241 نفر در دومین آزمون ادواری فنی حرفه ای همدان شرکت کردند

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای همدان گفت: یک هزار و 241 نفر در دومین آزمون ادواری این استان شرکت کردند.

سید مهدی باقری با اشاره به برگزاری دومین آزمون ادواری در 82 حرفه گفت: این آزمون در 9 حوزه در شهرستان های استان همدان برگزار شد.

وی اضافه کرد: این آزمون در 30 حرفه همسان و 52 حرفه غیر همسان برگزار شد.

وی در خصوص مراحل آزمون اظهار داشت: نتایج آزمون کتبی دومین آزمون ادواری هم اکنون از طریق پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir قابل مشاهده است و قبول شدگان جهت اطلاع از برنامه زمانبندی آزمون عملی باید به مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خود مراجعه کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان بیان کرد: شرط دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره 70 از 100 است به نحوی که 25درصد نمره مربوط به آزمون کتبی و 75 درصد نمره مربوط به آزمون عملی است.

ماشین آلات راهداری همدان به مناطق زلزله زده آذربایجان اعزام شد

ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهداری و راهسازی اداره کل راه و شهر سازی همدان به مناطق زلزله زده آذربایجان اعزام شد.

بر اساس این گزارش، 40 دستگاه از خودروی سنگین و نیمه سنگین اداره کل راه و شهرسازی همدان به منظور امداد رسانی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اعزام شدند.

این خودروها به منظور امداد رسانی و تسریع در بازگشایی معابر مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی به روستاهای این مناطق اعزام شدند.

این خودروها شامل انواع لودر، کامیون، تانکرهای سوخت رسان و آب پاش برای آوار برداری و آماده سازی مناطق تخریب شده بوده است.