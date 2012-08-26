به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در چهارمین روز از هفته دولت هفته دولت و با حضور استاندار بوشهر چند طرح عمرانی در کنگان افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی شد.

استاندار بوشهر در آیین کلنگ زنی اسکله بزرگ بندر کنگان به خدمات وسیع دولت در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و اظهار داشت: دولت نهم و دهم خدمات بسیار فراوانی انجام داده که از جمله آن کمک بسیار ارزشمند به توسعه استان بوشهر بود.

محمدحسین جهانبخش با تقدیر از خدمات نفت و قرارگاه خاتم اظهار امیدواری کرد با احداث این اسکله تجارت در شهرستان رونق بیشتری بگیرد.

تیمور یزدان شناس فرماندار کنگان نیز در این آئین اظهار داشت: افتتاح دهها پروژه عمرانی در هفته دولت با اعتبار افزون بر 500 میلیارد ریال نشان از توجه و اهتمام دولت به توسعه همه جانبه این حوزه جغرافیایی دارد.

کلنگ زنی اسکله بزرگ و چندمنظوره کنگان به مساحت 61 هکتار بازوی راست به طول یک‌هزار و500 متر و بازوی فرعی به طول یک کیلومتر با اعتبار 320 میلیارد ریال برای موج شکن و 130 میلیارد ریال برای اجرای اسکله (طی مدت زمانی دو سال) از محل اعتبارات نفت و قرارگاه خاتم الانبیاء از مهمترین این طرح‌ها بود.

افتتاح ساختمان انبار شماره یک تاسیسات بندر کنگان



افتتاح ساختمان انبار شماره یک تاسیسات بندر کنگان با زیربنای دو هزار مترمربع با اعتبار 14 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، افتتاح دبستان شش کلاسه روستای ساحلی برکه چوپان با زیربنای 518 متر مربع ساختمان اصلی از دیگر پروژه‌ها بود.

همچنین بهره‌برداری از 100 مترمربع سرایداری و سرویس بهداشتی، یک‌هزار و 278 متر مربع محوطه و 154 متر دیوار با اعتبار دو میلیارد و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ، بخشی از این پروژه‌ها بود.

افتتاح دیوار حفاظتی سیل بند منصورآباد به طول 300 متر با ارتفاع متوسط سه متر با اعتبار یک هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، افتتاح خیابان ثبت اسناد با مشخصه 400 متر طول 800 متر اجرای سنگ جدول از دیگر پروژه‌های شهری کنگان بود.

توسعه شبکه‌های برق شهری و روستایی



همچنین زیرسازی و آسفالت با اعتبار بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری کنگان ، افتتاح پل هوایی عابر پیاده در محله گوده با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری نیز امروز به بهره‌برداری رسید.

توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه برق شهری شامل 11 هزار و 180 متر شبکه فشار ضعیف، سه هزار و 904 متر شبکه فشار متوسط، 23 دستگاه پست هوایی و دو دستگاه پست زمینی با اعتبار 14 میلیارد و 675 میلیون ریال از دیگر طرح‌ها بود.

توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه برق روستایی شامل هشت هزار و828 متر شبکه فشار ضعیف ، یک هزار و 870 متر شبکه فشار متوسط و 11 دستگاه پست هوایی با اعتبار هفت میلیارد و 925 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی از مهمترین این طرح ها بود.