حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی‌نیا، عضو هیئت علمی و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تعریف غیبت و زشتی آن گفت: غیبت یعنی پشت سر کسی صحبت کردن و عیوب و بدی‎های او را بدون رضایت وی فاش کردن که یکی از زشت‎ترین اعمال اخلاقی و حرام‎ترین عمل شرعی در دین اسلام است. زیرا که اسلام به آبروی انسان‏ها به طور عام و آبروی مؤمنین به طور اخص احترام و حرمت زیادی قائل است. کسی که از دیگران غیبت می‏کند حرمتی برای نفس انسانی قائل نیست و آبروی افراد را می‏ریزد که در شأن یک انسان مؤمن و مسلمان و متخلق نیست.

وی در مورد دلایل عادت زشت غیبت در مردم هم گفت: آدمها یک مقدار حب ذات دارند یعنی خودشان را از هرکس دیگری بیشتر دوست دارند و همچنین خودشیفتگی دارند یعنی علاوه بر اینکه خودشان را بیشتر دوست دارند خودشان را هم بیشتر قبول دارند. این دو سبب می‎شود افراد از عیوب خود غافل شوند و عیوب دیگران را ببینند. اگر آینه‏ای که رو به دیگران گرفته‏ایم به سمت خودمان برگردانیم و به دنبال انعکاس نقطه ضعف دیگران نباشیم خود به خود به اصلاح و رفع عیوب خود متوجه می‎شویم و دیگر غیبت نمی‎کنیم. ولی وقتی دنبال گرفتن نقطه ضعفی از دیگران هستیم از عیب خود غافل می‎شویم و گفتن عیوب دیگران نقل محفل ما می‎‏شود.

این عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث درمورد آثار منفی غیبت در خانواده‏هاهم گفت: تربیت ناصحیح و غلط از ثمرات غیبت کردن در خانواده‏هاست. یعنی فرزندان وقتی والدین مدام پشت سر دیگران صحبت می‎کنند غیبت کردن را یاد می‏گیرند و نیمه پر لیوان را دیدن و مثبت اندیشی در فرزندان ازبین می‏رود.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم حدیث و اسلامی درباره رابطه گپ های خودمانی و دورهم خوش بودنها با غیبت کردن هم یادآورشد: محافل می‏تواند با انتقال تجربیات یکدیگر تؤام شود یعنی خوبیهای دیگران را ذکر کردن و مجلسی که روایتی از اهل بیت در آن نباشد مفید و سودمند نخواهد بود. تمسخر و قضاوت کردن درباره دیگران و بدگویی از آنها در میهمانی‏ها و گردهم بودن‏ها مضر است وگرنه گپ زدن‏های خودمانی و دورهم خوش بودن مطلوب و پسندیده است.

سبحانی نیا در مورد راهکار ازبین بردن غیبت در میان مردم هم گفت: اگر این فرموده امیر مؤمنان که فرمود با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو آنگونه رفتار شود سرلوحه کارها و رفتار خود قرار دهیم غیبت کردن هم اصلاح می‎شود زیرا کسی دوست ندارد پشت سرش غیبت شود بنابراین طبق این قانون نباید که پشت سر کسی هم غیبت کند.