حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانینیا، عضو هیئت علمی و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تعریف غیبت و زشتی آن گفت: غیبت یعنی پشت سر کسی صحبت کردن و عیوب و بدیهای او را بدون رضایت وی فاش کردن که یکی از زشتترین اعمال اخلاقی و حرامترین عمل شرعی در دین اسلام است. زیرا که اسلام به آبروی انسانها به طور عام و آبروی مؤمنین به طور اخص احترام و حرمت زیادی قائل است. کسی که از دیگران غیبت میکند حرمتی برای نفس انسانی قائل نیست و آبروی افراد را میریزد که در شأن یک انسان مؤمن و مسلمان و متخلق نیست.
وی در مورد دلایل عادت زشت غیبت در مردم هم گفت: آدمها یک مقدار حب ذات دارند یعنی خودشان را از هرکس دیگری بیشتر دوست دارند و همچنین خودشیفتگی دارند یعنی علاوه بر اینکه خودشان را بیشتر دوست دارند خودشان را هم بیشتر قبول دارند. این دو سبب میشود افراد از عیوب خود غافل شوند و عیوب دیگران را ببینند. اگر آینهای که رو به دیگران گرفتهایم به سمت خودمان برگردانیم و به دنبال انعکاس نقطه ضعف دیگران نباشیم خود به خود به اصلاح و رفع عیوب خود متوجه میشویم و دیگر غیبت نمیکنیم. ولی وقتی دنبال گرفتن نقطه ضعفی از دیگران هستیم از عیب خود غافل میشویم و گفتن عیوب دیگران نقل محفل ما میشود.
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث درمورد آثار منفی غیبت در خانوادههاهم گفت: تربیت ناصحیح و غلط از ثمرات غیبت کردن در خانوادههاست. یعنی فرزندان وقتی والدین مدام پشت سر دیگران صحبت میکنند غیبت کردن را یاد میگیرند و نیمه پر لیوان را دیدن و مثبت اندیشی در فرزندان ازبین میرود.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم حدیث و اسلامی درباره رابطه گپ های خودمانی و دورهم خوش بودنها با غیبت کردن هم یادآورشد: محافل میتواند با انتقال تجربیات یکدیگر تؤام شود یعنی خوبیهای دیگران را ذکر کردن و مجلسی که روایتی از اهل بیت در آن نباشد مفید و سودمند نخواهد بود. تمسخر و قضاوت کردن درباره دیگران و بدگویی از آنها در میهمانیها و گردهم بودنها مضر است وگرنه گپ زدنهای خودمانی و دورهم خوش بودن مطلوب و پسندیده است.
سبحانی نیا در مورد راهکار ازبین بردن غیبت در میان مردم هم گفت: اگر این فرموده امیر مؤمنان که فرمود با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو آنگونه رفتار شود سرلوحه کارها و رفتار خود قرار دهیم غیبت کردن هم اصلاح میشود زیرا کسی دوست ندارد پشت سرش غیبت شود بنابراین طبق این قانون نباید که پشت سر کسی هم غیبت کند.
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