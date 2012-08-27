طرح ملی پایش آنفولانزای پرندگان در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیوراداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: همزمان با هفته دولت، طرح ملی پایش هدفمند آنفلوآنزای پرندگان در استان کرمان آغاز شد.

آمنه زینلی در این خصوص اظهار داشت: طرح ملی پایش هدفمند آنفلوآنزای پرندگان در استان کرمان با هدف بررسی اپیدمیولوژی، سرولوژی و ویرولوژی آنفولانزا در پرندگان بومی و طیور صنعتی با طول دوره پرورش طولانی اجرا می شود.

زینلی با اشاره به اهمیت طیور بومی در گسترش بیماری آنفلوانزای پرندگان در صورت ورود احتمالی این بیماری به استان کرمان اظهار داشت: پرندگان بومی 32 روستا و طیور 9 واحد صنعتی شامل مرغ مادر، تخم گذار و مراکز پرورش سایر طیور اعم از کبک، بلدرچین، قرقاول و شتر مرغ مورد پایش قرار می گیرند.

این مسئول بیان داشت: در مرحله اولیه اجرای طرح ملی پایش هدفمند آنفلوآنزای پرندگان در استان کرمان، حدود دو هزار نمونه سرمی(خون) از طیور مذکور اخذ و به منظور ارزیابی سروتیپهای مختلف آنفولانزا مورد آزمایش قرار می گیرند.

وی افزود: در صورت مثبت شدن نمونه های سرمی اخذ شده، سواپ گیری از طیور مشکوک و انجام آزمایش تکمیلی صورت می پذیرید.

زینلی با اشاره به خسارات سنگین ورود احتمالی بیماری آنفلوانزای طیور به استان کرمان عنوان کرد: پیشگیری از انواع بیماریهای دام و طیور در واقع حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و دامپروری استان کرمان است.

وی ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و دامپروری استان کرمان در تولید ملی و پویایی اقتصاد استان بسیار حائز اهمیت است.

زینلی بیان داشت: طرح ملی پایش هدفمند آنفلوآنزای پرندگان که از روز شنبه چهارم شهریور ماه سال جاری همزمان با سایر استانهای کشور در استان کرمان آغاز شده، تا پایان همین ماه ادامه خواهد داشت.

برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری توسط دامپزشکی کرمان

رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل دامپزشکی استان کرمان از برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری در محل اداره کل دامپزشکی استان کرمان خبر داد و گفت: این کلاس به منظور افزایش دانش و مهارت مدیران، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار شد.

آذر نامجو با بیان اینکه فساد اداری پدیده ای همزاد حکومتها است افزود: از زمانی که فعالیتهای بشر شکل منسجمی به خود گرفت و سازمان یافته شد، فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ها و نهادهای اداری ظهور کرده است.

رئیس آموزش و ترویج دامپزشکی استان کرمان آشنایی مدیران و کارمندان با مصادیق فساد اداری را اولین و مهمترین گام در ارتقاء سلامت اداری دانست و ادامه داد: دوره آموزشی" برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری" با هماهنگی دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمان در محل این اداره کل برگزار شد.

این مسئول بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی در کنار سایر دوره های آموزشی و بازآموزی علمی برای کارمندان دامپزشکی، یک گام مهم در جهت ارتقاء جایگاه و عملکرد دامپزشکی استان کرمان است.

نامجو ادامه داد: در همین راستا تعداد 30 نفر از همکاران در دوره آموزشی " برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری" شرکت کردند.

