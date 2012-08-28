61 پروژه عمرانی و تولیدی در هفته دولت در کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دولت 61 پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان های قروه و کامیاران این هفته با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره برداری رسید.

افتتاح 59 طرح عمرانی و خدماتی در قروه

در پنجمین روز از هفته گرامیداشت هفته دولت 59 طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان قروه به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل طرح هادی 220 خانواری روستای قاملو و هشت طرح آبرسانی به روستاهای نیازبلاغ، گزلقایه، دیرکلو، قره بلاغ، الهیاری، زرین آباد، زرینه و کبودخانی سفلی در مجموع با بهره مندی 405 خانوار روستایی بود.

بهره برداری از ساختمان دهیاری روستای پیرباباعلی در زمینی به مساحت 65 مترمربع، کانال هدایت آب های سطحی این روستا و احداث بوستان کودک در 48 روستا از توابع شهرستان قروه از دیگر پروژه های افتتاح شده در پنجمین روز از هفته دولت بود که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح ها در مجموع ده میلیارد و 295 میلیون ریال اعتبار هزینه شد.

بهره برداری از ساختمان دهیاری بزوش و ایستگاه آتش نشانی شاهینی در کامیاران

فرماندار کامیاران نیز طی سخنانی گفت: این دو پروژه در زمینی به مساحت 120 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 470 میلیون ریال در مدت دو ماه احداث و به بهره برداری می رسد.

علی عسکر روحانی در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: دولت روستاها را شایسته امکانات بیشتر می داند و در این راستا مسئولان تمام تلاش خود را بکار می گیرند.

وی در ادامه افزود: استفاده بهینه از امکانات و حفظ و نگهداری آن در کنار توسعه و ارتقاء موجب صرفه جویی در منابع می شود.

فرماندار کامیاران ادامه داد: 400 میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح هادی در روستای بزوش پیش بینی شده است که تاکنون 70 درصد آن انجام و مابقی نیز به زودی اجرا می شود.

روحانی در پایان اظهار امیدواری کرد: با حل مشکلات روستاها و گسترش امکانات زمینه های کار و فعالیت نیز افزایش یابد.