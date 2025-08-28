حفظ انسجام ملی در پسا جنگ و در برابر تهدیدات دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین اسدی عصر پنجشنبه در آئین کلنگ زنی و احداث پروژه سرمایه گذاری مجتمع تجاری، خدماتی و گردشگری شهرداری کامیاران بیان کرد: روحیه مردمی، جهادی و خدوم بودن مدیران آن چیز مد نظر نظام مقدس اسلامی و رهبر معظم انقلاب است که باید مسئولین با این روحیه و جهادی فعالیت کنند.

وی افزود: از انتخاب فرماندار، شهردار و مدیران مردمی و خدوم برای این شهرستان نهایت تشکر و قدردانی داریم و امیدواریم که دلسوزی آنها پابرجا باشد چرا که اگر مدیر خدوم نباشد مردم محروم خواهند شد.

امام جمعه کامیاران اذعان کرد: اگر مدیری با رانت و پارتی پست و مقام بگیرد حق مردم ضایع می‌شود و ما انتظار داریم که با شایسته سالاری و شایسته گزینی در شهرستان‌ها و مجموعه‌های اداری کار شود.

اسدی افزود: همچنین بحث مسکن ملی سالیان سال در شهرستان مسکوت مانده که توقع مردم این استان برای هزینه‌ای که شده کار تحویل داده شود.

امام جمعه کامیاران بیان کرد: در این اوضاع پسا جنگ و تهدیدات دشمن لازم است که همه دولت را حمایت کنند تا این انسجام ملی و وفاق ملی از بین نرود و با خدمت به محرومین و مستضعفین و رفع بیکاری و اشتغال باری از مشکلات شهرستان برداشته شود.

فرماندار کامیاران هم در ادامه گفت: در پروژه مجتمع تجاری، خدماتی و گردشگری کامیاران قرار است مرکز خرید، هتل، استخر، مرکز تفریحی، هایپر مارکت، فودکورت و رستوران هم احداث شود.

کامیار میرزایی فزود: احداث ۲ مجتمع گردشگری با توجه به خلأ موجود در کامیاران نیاز اساسی شهرستان است.

فرماندار کامیاران گفت: این پروژه ۶۰۰ میلیارد تومانی که با ۳۰۰ میلیارد تومان آورده سرمایه گذار و مابقی توسط شهرداری تأمین مالی می‌شود.