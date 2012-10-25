۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

بالاترین نرخ بیکاری در فرانسه از آوریل 2009 تاکنون

رسانه های خبری از افزایش شمار بیکاران در فرانسه در ماه سپتامبر به 46.900 نفر خبر دادند که این بالاترین میزان از آوریل 2009 تاکنون بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، شمار بیکاران در فرانسه در ماه سپتامبر به 46.900 نفر رسید که این بالاترین میزان از آوریل 2009 تاکنون است، این درحالیست که در ماه قبل از آن شمار بیکاران 3.057 نفر گزارش شده بود.

میزان بیکاری در دومین و بزرگترین اقتصادی منطقه یورو برای هفدهمین ماه متوالی است که به بالاترین میزان خود می رسد و جوانان و افراد سالخورده بیشتر از دیگران تحت تاثیر این بحران قرار دارند.

این درحالیست که موسسه INSEE پیشتر تخمین زده بود نرخ بیکاری در فرانسه در پایان سال جاری به 10.2 درصد خواهد رسید.

بحران سالهای اخیر در فرانسه بخصوص ده درصد از فقیرترین قشر جامعه را تحت فشار قرار داده است. به این ترتیب تکالیف سنگینی در انتظار رئیس جمهوری جدید فرانسه است. از وی انتظار می رود که بیکاری را کاهش داده و رشد ضعیف اقتصادی در کشور و روحیه بد مردم فرانسه را بهبود بخشد.

