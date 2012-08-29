خیر شیروانی ساخت مسکن یک مددجو را تقبل کرد

قربان احمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک خیر شیروانی مبلغ 250 میلیون ریال را برای احداث مسکن یک مددجو اهدا کرد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این مبلغ، کمیته امداد شهرستان نیز مبلغ 100 میلیون ریال دیگر به صورت بلاعوض برای ساخت این منزل اهدا کرد.

احمدی فر افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) شیروان تا پایان سال 91 تعداد 30 واحد مسکونی را احداث و تحویل مددجویان می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین در سال جاری برای 94 نفر از مددجویان این نهاد در شیروان، مبلغ 80 میلیون ریال کمک هزینه ثبت نام مسکن مهر به صورت بلاعوض پرداخت شده است.

این مسئول همچنین از ورود 90 نفر از دانش آموزان گروه‌های جهادی مدارس تهران به شهرستان شیرون خبر داد.

وی گفت: گروه جهادی مدرسه مفید 2 تهران با همکاری آموزش و پرورش و بخشداری با هدف احداث منزل مسکونی برای ایتام به این شهرستان سفر کرده‌اند.

قربان احمدی فر تصریح کرد: این گروه جهادی مبلغ 80 میلیون ریال کمک بلاعوض را برای احداث یک باب منزل مسکونی در روستای زیارت و تعمیر چند باب منزل در روستای حصار قوشخانه و ینگه قلعه اهدا کرده‌اند.

پیش از این فرمانده ناحیه بسیج شیروان گفته بود که در سال جاری 20 گروه جهادی از داخل و خارج خراسان شمالی در قالب طرح هجرت 3، برای ارایه خدمات عمرانی، بهداشتی و آموزشی به مناطق محروم شهرستان شیروان اعزام می‌شوند.

سرهنگ علی محمد محمدی افزوده بود که این گروه‌های جهادی از اول تیر تا پانزدهم شهریورماه در سه بخش محروم مرکزی، سرحد و قوشخانه شیروان مستقر شده و به خدمات رسانی می‌پردازند.

وی با بیان اینکه 70 درصد این اردوها بر ارایه کار سازندگی و 30 درصد نیز در بخش فرهنگی متمرکز شده‌اند گفته بود که ایجاد امیدواری در مردم برای ارتباط با نظام، آشنایی جوانان با خدمت، کمک دولت به محرومان، ترویج روحیه کار، ایثار و تلاش در جامعه، غنی سازی اوقات فراغت جوانان و بهره وری از توان و نشاط جوانان از اهداف برپایی این اردوها است.