۳۳۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی مرمت شد

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یكی از دغدغه های نهاد كمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی تامین مسكن و سرپناه برای مددجویان و نیازمندان تحت پوشش خود است كه خوشبختانه تاکنون در این راستا اقدامات موثری انجام داده است.

وی با اشاره به این كه در این زمینه از ابتدای امسال تاکنون ۳۳۰ واحد مسکن مددجویی در شهرستان های هشت گانه استان مرمت شده اند، افزود: برای تعمیر این تعداد واحد مسكونی نیازمندان تحت حمایت اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه شده است.

حسین پور افزود: خیرین و نیكوكاران استان نیز در این زمینه مشاركت های خوبی داشتند كه باید این همكاری و مشاركت برای رفع آلام نیازمندان افزایش یابد.

به گفته این مسئول كمیته امداد استان ساخت بیش از ۴۵ واحد مسكونی شهری مددجویان تحت حمایت را در دستور كار قرار داده است كه این اقدام نیازمند اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال است.

حسین پور همچنین با اشاره به اینكه سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی بركات زیادی به همراه داشت و اعتبارات خوبی به دستگاه های اجرایی استان اختصاص داده شد تصریح كرد: از محل منابع سفر رهبری به استان اعتباراتی برای ساخت و بهسازی دو هزار و ۱۰۰ منزل مسكونی مددجویان، بهسازی و ساخت سرویس بهداشتی و ... تصویب شد.

مدیركل كمیته امداد خراسان شمالی اظهار داشت: از محل اعتبارات سفر هبری تاكنون ۱۴ میلیارد ریال برای واحدهای مسكونی مددجویان تخصیص یافته است.

حسین پور گفت: نگاه دولت توسعه مناطق محروم و كم برخوردار و كمك به افراد نیازمند است كه خوشبختانه كمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان نهادی حمایتی همگام با نظام جمهوری اسلامی نقش مهمی در رفع مسائل و مشكلات معیشتی مددجویان و نیازمندان، تامین مسكن، ایجاد اشتغال و ... در جامعه ایفا می كند.