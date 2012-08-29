  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

با حضور سعیدلو؛

10 جلد کتاب با محوریت جنبش عدم تعهد رونمایی شد

10 جلد کتاب با محوریت جنبش عدم تعهد رونمایی شد

آیین رونمایی از 10 جلد کتاب با محوریت جنبش عدم تعهد با حضور معاون امور بین الملل رئیس جمهور و رئیس ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو امروز چهارشنبه از 10 جلد کتاب با محوریت جنبش عدم تعهد در حاشیه دومین روز از برگزاری اجلاس جنبش در سطح وزیران امور خارجه که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است رونمایی کرد.

"روایت اسناد جنبش عدم تعهد در گذر تاریخ"، "مقاله شناسی جنبش عدم تعهد"، "کتابشناسی جنبش عدم تعهد"، "بیانیه های پایانی پانزده اجلاس جنبش عدم تعهد" ، " جنبش عدم تعهد به روایت اسناد از بانکوک تا تهران"، " مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس علمی جنبش عدم تعهد" ، "مجموعه آرا و اندیشه های رئیس جمهور پیرامون مسائل جهانی" ، "مدیریت مشترک جهانی" ، "فصلنامه دولت های اسلامی با محوریت جنبش عدم تعهد" و "جنبش عدم تعهد همبستگی برای صلح و امنیت" کتاب هایی است توسط رئیس ستاد برگزاری اجلاس شانزدهم رونمایی شد.

به گزارش مهر، نشست وزیران امور خارجه در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد امروز به کار خود پایان می دهد و از فردا به مدت دو روز اجلاس در سطح سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برگزار می شود.

کد مطلب 1683768

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها