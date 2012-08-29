صالحی با وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد که در سطح وزیران خارجه در حال برگزاری است، با تعداد زیادی وزیران خارجه حاضر در نشست دیدار و گفتگو کرد.

همچنین صالحی دقایقی قبل با ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مباحث مربوط به بحران سوریه و تبادل نظر انجام گرفته از سوی وزیران خارجه حاضر در نشست تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، مراسم اختتامیه نشست وزیران خارجه عضو جنبش عدم تعهد دقایقی دیگر با حضور علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان آغاز می شود.