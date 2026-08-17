به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمد ولیزاده، ظهر دوشنبه در مراسم اجرای رزمایش جهاد کرامت از تأمین بخشی از نیازهای خانوادههای آسیبدیده از جنگ اخیر خبر داد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: رزمایش جهاد کرامت با هدف تکریم و حمایت از خانوادهها و جبران بخشی از خسارتهای وارد شده به منازل آنان در جریان جنگ اخیر برگزار شده است.
وی افزود: تأمین اسباب و لوازم ضروری منازل خانوادههایی که در جریان جنگ اخیر آسیب دیدهاند، بخشی از این اقدام ارزشمند است و این روند با مشارکت خیرین و دستگاههای مختلف ادامه دارد.
ولیزاده با اشاره به پیگیری وضعیت مسکن خانوادههای آسیبدیده تصریح کرد: برای خانوادههایی که منازل آنها بر اثر اصابت موشک تخریب شده است، تأمین زمین و ساخت مسکن در دستور کار قرار دارد و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران خاطرنشان کرد: امروز بخشی از لوازم و اثاثیه مورد نیاز این خانوادهها تأمین شده و امیدواریم این اقدامات بتواند بخشی از مشکلات آنان را کاهش دهد.
وی با قدردانی از مشارکت خیرین گفت: این اقدام با همکاری خیرین، مسئولان و مجموعههای مختلف انجام شده و برخی از خیرین نیز بدون مطرح شدن نام خود، کمکهای قابل توجهی برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده اختصاص دادهاند.
ولیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: مردم ایران در برابر زیادهخواهی دشمنان ایستادگی کردهاند و با انسجام، وحدت و همراهی نیروهای مسلح اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و پرهیز از اختلاف نیاز داریم و باید با صبر و استقامت مسیر خدمت به مردم و دفاع از کشور را ادامه دهیم.
وی در پایان بر استمرار حمایت از خانوادههای آسیبدیده از جنگ اخیر تأکید کرد و گفت: خدمترسانی به این خانوادهها با همکاری دستگاههای مسئول و خیرین ادامه خواهد داشت.
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