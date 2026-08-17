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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

بدمینتون‌باز مرکزی قهرمان اوپن جوانان آذربایجان شد

بدمینتون‌باز مرکزی قهرمان اوپن جوانان آذربایجان شد

اراک- بدمینتون‌باز شایسته استان مرکزی و عضو تیم ملی جوانان ایران، با غلبه بر حریفان بین‌المللی در رقابت‌های اوپن جوانان آذربایجان، عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی بدمینتون‌ با حضور بدمینتون بازان کشورهای ایران، آمریکا، آذربایجان، هند، ترکیه، ازبکستان، امارات و گرجستان برگزار شد و احمدلو در مسیر کسب عنوان قهرمانی، با عبور از حریفانی از آمریکا و آذربایجان به دیدار نهایی راه یافت.

احمدلو که در آغاز این مسابقات در رتبه ۷۳ رنکینگ جهانی جوانان قرار داشت، در دیدار فینال نیز با ارائه نمایشی حساب‌شده، نماینده کشور میزبان را شکست داد و با ایستادن بر سکوی نخست، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

این قهرمانی در شرایطی به دست آمد که احمدلو به‌عنوان یکی از نمایندگان منتخب بدمینتون ایران برای حضور در المپیک جوانان داکار انتخاب شده است. حضور وی در این تورنمنت بین‌المللی، بخشی از برنامه آماده‌سازی برای این رویداد و فرصتی برای کسب تجربه و ارتقای سطح فنی و رقابتی بود.

کسب مدال طلای اوپن جوانان آذربایجان علاوه بر ثبت یک موفقیت ارزشمند برای بدمینتون استان مرکزی و ایران، امتیازات مهمی را به کارنامه احمدلو اضافه خواهد کرد و انتظار می‌رود با ثبت امتیازات این مسابقات، جایگاه وی در رنکینگ جهانی جوانان نیز ارتقا یابد.

کد مطلب 6919316

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