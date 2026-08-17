به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امینی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از تحویل هفت سری کامل لوازم و اثاثیه ضروری زندگی به خانوادههای آسیبدیده جنگ رمضان در ورامین خبر داد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین اظهار کرد: در جریان حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به شهرستان ورامین، منازل و اثاثیه هفت خانواده بهطور کامل تخریب شد و از همان روزهای نخست، خیرین، خانوادههای معظم شهدا، مجموعه سپاه و دستگاههای اجرایی برای حمایت از این خانوادهها وارد میدان شدند.
وی افزود: با مشارکت کارخانهداران، اتحادیههای صنفی، خیرین و سایر مجموعههای همراه، هفت سری کامل از لوازم و اثاثیه ضروری زندگی برای خانوادههای آسیبدیده تهیه شد که تمامی اقلام آن از تولیدات ایرانی و با کیفیت انتخاب شده است.
امینی ارزش تقریبی هر سری از این اقلام را بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در مجموع بیش از ۵ میلیارد تومان برای تأمین این هفت سری لوازم هزینه شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین ادامه داد: این اقلام در مراسمی با حضور خانوادههای آسیبدیده تحویل آنان شد تا بخشی از مشکلات ناشی از تخریب منازل و از بین رفتن وسایل زندگی جبران شود.
وی با اشاره به تداوم حمایتها از خانوادههای آسیبدیده خاطرنشان کرد: علاوه بر کمکهای مردمی و خیرخواهانه، پیگیریهای لازم برای تأمین سایر نیازهای این خانوادهها نیز در حال انجام است.
امینی درباره وضعیت ساخت منازل تخریبشده گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت واحدهای مسکونی خانوادههایی را که منازلشان به طور کامل تخریب شده در زمینهای پیشبینیشده آغاز کرده و این واحدها پس از تکمیل به صاحبان آنها تحویل خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین در پایان تأکید کرد: همراهی مردم، خیرین، اصناف، واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی در حمایت از خانوادههای آسیبدیده، جلوهای از همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی برای عبور از پیامدهای این حادثه است.
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