مشوق ۱۸۰ میلیونی دولت برای جایگزینی خودروهای فرسوده‌

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده کشور با هدف خروج از گلوگاههای فعلی و مهار ناترازی سوخت، وارد فاز عملیاتی جدید شد. طبق آییننامه ابلاغی، دارندگان خودروهای فرسوده در سامانه NNHK.ir میتوانند میان اسقاط یا جایگزینی خودرو یکی را انتخاب کنند؛ نکته کلیدی اینجاست که در صورت انتخاب «جایگزینی»، متقاضیان بدون نیاز به شرکت در قرعهکشی و انتظار در صف، مستقیماً به خودروساز معرفی خواهند شد.
در این طرح، مکانیزم عرضه و تقاضای گواهی اسقاط بهگونهای اصلاح شده که نرخهای رقابتی برای آن تعیین شده است:
سواری: ۶۰ میلیون تومان (امکان تجمیع تا ۳ گواهی معادل ۱۸۰ میلیون تومان)
دیزل (سبک و سنگین): ۱۲۰ میلیون تومان
مشوقها و محدودیتهای قانونی
البته تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها محدود شده و هرگونه نقلوانتقال و تعویض پلاک آنها ممنوع است. این محدودیتها نه تنها خودروهای شخصی، بلکه ناوگان عمومی، تاکسیهای اینترنتی و خودروهای باربری را نیز در بر میگیرد.
تسهیلات ویژه برای نوسازی ناوگان
دولت برای کاهش فشار مالی نوسازی، سبد تسهیلاتی ویژهای تدارک دیده است:
تاکسیهای برقی: ۱.۲ میلیارد تومان
تاکسیهای دوگانهسوز: ۱ میلیارد تومان
اتوبوسها: ۱۵ میلیارد تومان
موتورسیکلتها: ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان
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