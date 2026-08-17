به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۲۶ مرداد) در نشست خبری با اشاره به شرایط ایجادشده در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه و حملات شبانه پس از آن، گفت: آنچه که در این جنگ‌ها بسیار مشهود بود، هدف قرار گرفتن تاب‌آوری مردم بود.

دشمن در جنگ ۱۲ روزه تاب‌آوری مردم را هدف قرار داد

وی افزود: زیرساخت‌ها در این جنگ به ما ثابت کردند که دشمن تنها پل، جاده، بندر و فرودگاه را هدف قرار نداده بود، بلکه زیرساخت‌های مرتبط با برق، انشعابات آب و سایر خدمات نیز در معرض آسیب قرار گرفتند و در واقع تاب‌آوری مردم هدف قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بنابراین، هر آنچه در حوزه بازسازی انجام شد، همزمان با جنگ و با هدف بازگرداندن زیرساخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه فعالیت خود، نشان‌دهنده عزم ملی و توان مهندسی کشور در خدمت تاب‌آوری مردم بود.

وی با اشاره به اقدامات ویژه وزارت راه و شهرسازی در جریان جنگ، ادامه داد: در این دوره چند اقدام ویژه را در وزارت راه و شهرسازی، در کنار سایر اعضای کابینه و با درایت، حمایت و تدبیر شخص رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، پیش بردیم.

صادق یادآور شد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جریان جنگ بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، این بود که اگر یک حلقه از زنجیره لجستیک دچار اختلال شد، این اختلال به کل زنجیره منتقل نشود. به عبارت دیگر، استمرار خدمات در حوزه مسافری و همچنین جابه‌جایی کالا باید حفظ می‌شد.

وی گفت: این موضوع هم در حوزه ریلی، هم در حوزه بنادر و هم در حوزه جاده‌ای دنبال شد تا اختلال در یک بخش، موجب توقف یا اختلال در کل زنجیره لجستیک کشور نشود.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به مسئولیت ویژه وزارت راه و شهرسازی در حوزه ترخیص کالا از بنادر، تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبه هیئت وزیران، رئیس کارگروه تسهیل ترخیص کالا از بنادر بود و این کارگروه باید تمام نقش‌آفرینانی را که در تسهیل ترخیص کالا از بنادر مسئولیت داشتند، به‌گونه‌ای هدایت و مدیریت می‌کرد که به‌ویژه کالاهای ضروری و کالاهای اساسی در اقصی نقاط کشور در اولین فرصت و به بهترین نحو ممکن در دسترس قرار گیرند.

وی تاکید کرد: یکی از اتفاقات ویژه، برگزاری جلسات کارگروه تسهیل ترخیص کالا از بنادر و نقش‌آفرینی بخش خصوصی بود. بخش خصوصی در این فرآیند صرفاً به عنوان مجری حضور نداشت، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها نیز مشارکت می‌کرد و این نکته بسیار مهمی بود که هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ ۴۰ روزه رقم خورد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ما با بخش خصوصی که مسئولیت آوردن کالا به کشور را داشت، در بسیاری از جلسات و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشتیم و این بخش در نوع تصمیم‌گیری‌ها نیز نقش‌آفرین بود. همین مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری موجب شد اتفاقات بهتری در حوزه ترخیص کالا رقم بخورد و روند دسترسی به کالاهای ضروری و اساسی با هماهنگی و مدیریت بیشتری دنبال شود.

در جنگ رکورد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شکسته شد

صادق افزود: ما هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ ۴۰ روزه، روزهایی را داشتیم که حتی رکورد تخلیه و بارگیری کالا نسبت به روزهای غیرجنگی نیز شکسته شد. در همان ۴۰ روز و پس از آن، افزایش تخصیص کالا در بنادر جنوبی بیش از ۱۰۰ درصد بود. این افزایش به‌ویژه در بندر امام خمینی(ره) رقم خورد و روند جابه‌جایی کالا با وجود شرایط جنگی ادامه پیدا کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل کالا در بندر چابهار گفت: میانگین حمل‌ونقل کالا توسط ناوگان جاده‌ای و کامیون در بندر چابهار حدود ۲۵ دستگاه بود، اما با هماهنگی‌های حداکثری که انجام شد، روزهایی داشتیم که بیش از هزار کامیون کالا را از چابهار خارج کردند.

آسیب بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری

صادق با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد بیش از ۴۰۰ شهر و روستا مورد هدف قرار گرفته و ۲۵ استان درگیر جنگ شده‌اند.

وی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری به شکل‌های مختلف آسیب دیدند و بازسازی این واحدها نیز با توجه به نوع آسیب در دستور کار قرار گرفت؛ از تخریب کامل که بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد را شامل می‌شد تا تعمیرات جزئی.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، تهران بیشترین آسیب را دید و تجربه‌ای که در همان دوره به دست آمد، موجب شد در ادامه روند تشکیل جلسات و اخذ مصوبات با سرعت بیشتری انجام شود.

۲۵۰۰ ودیعه مسکن برای آسیب‌دیدگان جنگ پرداخت شد

صادق افزود: تلاش کردیم با اخذ مصوباتی، امکان تأمین ودیعه اجاره و ودیعه مسکن برای آسیب‌دیدگان فراهم شود تا زمانی که منزل مسکونی آنها، به‌ویژه واحدهایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند، دوباره ساخته و به چرخه استفاده بازگردند.

وی ادامه داد: با استفاده از وام بانکی و ودیعه‌ای که در اختیار آسیب‌دیدگان قرار گرفت، این افراد در سراسر کشور بتوانند تا زمان انجام بازسازی، محل مناسبی برای سکونت داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: آخرین آماری که در اختیار دارم، نشان می‌دهد بیش از ۲۵۰۰ فقره ودیعه پرداخت شده است. البته با توجه به مراجعاتی که همچنان انجام می‌شود، این ودیعه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت می‌شوند.

صادق بیان کرد: مبالغ ودیعه از ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان تعیین شده و منابع مربوط به این موضوع در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت. با توجه به درخواست کرمانشاه و اتفاقاتی که در بندرعباس رخ داد، برای مرکز استان در بندرعباس و کرمانشاه، رقم تسهیلات بیش از ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان تنظیم شد و مصوبات مربوط به آن نیز اخذ شد.

بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده را به مردم می‌سپاریم

وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین منابع بازسازی نیز گفت: بودجه‌ریزی و اعتبار لازم برای ساخت و بازسازی نیز باید تأمین شود. سیاست ما این است که بازسازی توسط خود مردم انجام شود و دولت صرفاً تأمین منابع را بر عهده داشته باشد.

صادق با اشاره به عملیات حج در شرایط جنگی اظهار کرد: اربعین و حج که در شرایط جنگ اتفاق افتاد، اتفاق بزرگی بود. رادارهای ما مورد آسیب قرار گرفته بود و حدود ۱۰۰ فروند هواپیما در جنگ آسیب دیدند، اما با وجود این شرایط، عملیات حج انجام شد و ۳۰ هزار نفر از حجاج جابه‌جا شدند.

حج با ۸ هواپیما انجام شد

وی ادامه داد: این جابه‌جایی با توجه به طولانی‌تر شدن مسیر و در شرایطی انجام شد که بلافاصله پس از جنگ قرار داشتیم. با این حال، ایران‌ایر با صرفاً هشت فروند هواپیما توانست در یک بازه زمانی کوتاه، این عملیات را انجام دهد.

عضوکابینه دولت چهاردهم با اشاره به عملیات اربعین نیز گفت: در اربعین نیز همین اتفاق رقم خورد. با اینکه در حوزه هوایی آسیب زیادی دیده بودیم، تعداد جابه‌جایی زائران اربعین امسال نسبت به سال گذشته، فکر می‌کنم کمتر از ۱۰ هزار نفر اختلاف داشت و میزان جابه‌جایی کمتر از سال گذشته بود.

مسکن روی کاغذ باید به سکونت واقعی برسیم

وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات این وزارتخانه در بخش مسکن گفت: تمام تلاش ما این است که از مسکن روی کاغذ و روی سامانه به سکونت واقعی برسیم. برای رسیدن به این هدف باید تمهیداتی می‌اندیشیدیم که یکی از موضوعات این بود که مسکن صرفاً مسکن ملکی نیست؛ چراکه دهک‌های پایین هیچ‌گاه در چرخه مالکیت قرار نمی‌گیرند و از این گردونه باز می‌مانند.

وی تاکید کرد: بنابراین به سراغ قانون مغفول‌مانده استیجار رفتیم. از سال گذشته مسکن استیجاری را آغاز کردیم و در هفته دولت ثبت‌نام حدود ۵ هزار واحد را آغاز می‌کنیم.

صادق ادامه داد: با شروع این کار، فرآیند رفع مشکلات محرومان آغاز می‌شود. حتماً مشکلاتی نیز وجود خواهد داشت و مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد، اما کار را ادامه می‌دهیم.