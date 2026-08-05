https://mehrnews.com/x3cKLB ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6909469 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۴ تجمع مردم چرام در صد و پنجاه و هشتمین شب اقتدار چرام-تجمع باشکوه مردم چرام در صد و پنجاه و هشتمین شب همدلی و اقتدار برگزار شد. دریافت 36 MB کد مطلب 6909469 کپی شد مطالب مرتبط سونامی بیکاری در شهرستان کهگیلویه/امید جوانان بیکار به تدبیردولت بخشداران "پاتاوه" و"چرام" معرفی شدند شهرستان های کهگیلویه، چرام و بویراحمد در وضعیت قرمز قرار دارند عملیات تکمیلی تصفیهخانه فاضلاب چرام آغاز شد چندین مرکز استعمال مواد مخدر در شهرستان چرام شناسایی شد همایش راهکارهای توسعه کهگیلویه، بهمئی و چرام گشایش یافت برچسبها شهرستان چرام جنگ رمضان تجمع مردمی
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