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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۴

تجمع مردم چرام در صد و پنجاه و هشتمین شب اقتدار

تجمع مردم چرام در صد و پنجاه و هشتمین شب اقتدار

چرام-تجمع باشکوه مردم چرام در صد و پنجاه و هشتمین شب همدلی و اقتدار برگزار شد.

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کد مطلب 6909469

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