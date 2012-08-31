دفاع چندلایه از آسمان تهران در اجلاس نم/ آمادگی برای مقابله با تهدیدات هوایی نوین

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به دهم شهریورماه سالروز تشکیل این قرارگاه به تشریح اقدامات یکسال اخیر قرارگاه پدافند پرداخت و گفت: قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دهم شهریور ماه سال 1387 با فرمان حکیمانه فرمانده معظم کل قوا با انتزاع از نیروی هوایی ارتش تشکیل شد.

فرمانده پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه صدور فرمان تشکیل قرارگاه پدافند هوایی نشات گرفته از عمق بینش و شناسایی تهدیدات حال و آینده کشور از دیدگاه رهبر معظم انقلاب است، گفت: ایشان به قرارگاه پدافند هوایی ماموریت دادند خط مقدم دفاع از کشور در مقابل هرگونه تهدید احتمالی باشد.

وی با بیان اینکه قرارگاه پدافند هوایی با تشکیل شبکه یکپارچه کنترل از حریم هوایی کشور را آغاز کرد، افزود: این قرارگاه در سازماندهی و ایجاد ساختار مناسب به عنوان اولین اقدام اساسی در قالب مناطق پدافند هوایی تاکتیکی اقداماتی را انجام داد.

اسماعیلی تاکید کرد: پایش مستمر فضای کشور توسط شبکه کشف و شناسایی الکترونیکی برگزاری رزمایش های سراسری موفق با حضور کلیه نیروهای مسلح، پشتیبانی عملیاتی از سایر نیروها ماموریت های طرح ولایت در سفرهای مقام معظم رهبری، تامین پوشش حریم هوایی کشور برخی از اقدامات قرارگاه پدافند هوایی کشور در چند ساله اخیر است.

فرمانده پدافند هوایی ارتش با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران گفت: این قرارگاه در زمان برگزاری اجلاس تامین امنیت هوافضای کشور و آسمان تهران در زمان اجلاس عدم تعهد را به عهده داشت و با هوشیاری و یگانها و سایت های نیروها مسلح چندین لایه دفاع هوایی را برای امنیت اجلاس تهران انجام داد.

وی با اشاره به اینکه از دیگر اقدامات پدافند هوایی ایجاد زمینه مناسب جهت ارتقاء روحیه سلحشوری و شهادت طلبی در میان کارکرنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء گفت: قبل از انقلاب وابستگی به بیگانگان ملت ایران را رنج می داد اما امروز کارکنان پدافند هوایی قادر هستند بدون کوچکترین وابستگی به خارج نسبت به بهینه سازی تسلیحات دفاعی و تعمیر و نگهداری سامانه های پدافند هوایی اقدام کند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه امروز سامانه های موجود پدافند هوایی در کشور ارتقا یافته است، گفت: سامانه های ما امروز برای مقابله با تهدیدهای هوایی نوین آمادگی جدی دارند به گونه ای که کارایی سامانه ها نسبت به مشخصات قبلی ارتقاء یافته و به یک سامانه جدید تبدیل شده است.

فرمانده پدافند هوایی ارتش با تاکید بر اینکه قرارگاه پدافند هوایی با وجود تحریم های دشمنان با بهره گیری از صنایع داخلی، مراکز دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان اقدام به طراحی ، ساخت و تولید تجهیزات کشف و شناسایی و جمع آوری اطلاعات ، کشف سامانه های جنگ الکترونیک کرده است، گفت: در بیشتر موارد سامانه های تولیدی در داخل بسیار بهتر از نمونه خارجی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز رادارهای راهبردی پدافندی ارتش هرگونه فعالیت دشمن را در فراسوی کشور رصد می کنند افزود: امروز سامانه های راداری فعال و غیر فعال در انواع طیف فرکانسی و برد مختلف به صورت کاملا ایرانی و انبوه به تولید رسیده اند و قادر هستند کلیه اهداف هوایی را کشف و منهدم کنند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه پدافند هوایی ارتش به سامانه های موشکی پیشرفته دست یافته است، گفت: شبکه آرایی ضد کروز موشک های کروز برد بلند، سامانه های توپخانه ای هوشمند، کنترل هوشمند آتش و جمع آوری اطلاعات زمینی و هوایی از دستاوردهای این قرارگاه در چند سال اخیر است.

فرمانده پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه تلاش می کنیم در سال جاری با توسعه مراکز آزمایشگاهی در ارتقاء سطح آموزش کارکنان پدافند هوایی پیشگام باشیم، گفت: قرارگاه پدافند هوایی ارتش ماموریت دارد با توسعه ماموریت پدافند کشور و ایجاد هماهنگی میان پدافندهای نیروهای مسلح عملیات مناسبی بر علیه تهدیدات دشمنان انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ارتقاء قابلیت سامانه های پدافند هوایی در مقابل جنگ الکترونیک، ساخت اخلالگرها و هشداردهنده های لیزری و بکارگیری اصول پدافند غیر عامل با تدابیر فرماندهی کل قوا را از دیگر اقدامات جدی قرارگاه پدافند هوایی ارتش برشمرد.

اسماعیلی با بیان اینکه به تمامی بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی و استکبار جهانی اعلام می کنیم جمهوری اسلامی ایران کشوری قدرتمند و سرشار از منابع خدادادی است، گفت: اعمال هرگونه تحریم نه تنها تهدیدی برای کشور نیست بلکه تنگنایی برای دشمنان ایجاد خواهد کرد که نمونه آن امروز در بحران اقتصادی غرب قابل مشاهده است.

وی تاکید کرد: فرزندان ملت در پدافند هوایی ارتش در برابر هرگونه توطئه و خباثت دشمنان پاسخی دندان شکن به ماجراجویی ها و تجاوز احتمالی آنها به حریم کشور خواهند داد.