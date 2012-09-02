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۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۱۱

یارمحمدی در گفتگو با مهر:

طرح توسعه آبگرم شهرستان محلات متوقف شد

طرح توسعه آبگرم شهرستان محلات متوقف شد

محلات – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان محلات گفت: طرح توسعه آبگرم محلات که از چند سال پیش در این شهرستان کلید خورده بود به دلیل برخی مشکلات مالکیتی متوقف شده است.

غلامعلی یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور توسعه آبگرم محلات طی دو سال گذشته این مکان از سازمان تامین اجتماعی جدا و به سازمان بازنشستگی تحویل داده شد.

وی اظهار کرد: پس از شروع ساخت و ساز های سازمان بازنشستگی در منطقه آبگرم، یکی از اهالی مدعی شد که یک سوم این مکان متعلق به وی است و برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کرد.

فرماندار محلات ادامه داد: طی ماه های گذشته، جلساتی با این شخص و مسئولان سازمان بازنشستگی برگزار و رایزنی هایی به منظور حل و فصل مشکل به وجود آمده داشته ایم.

وی تصریح کرد: به دلیل مشکل پیش آمده طرح توسعه آبگرم هم اکنون متوقف شده وتا زمان نهایی نشدن وضعیت مالکیت این مکان امکان اجرای طرح و پروژه نیست.

یارمحمدی گفت: منطقه آبگرم به عنوان منطقه نمونه گردشگری انتخاب شده و به منظور توسعه و تجهیز آن اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
 

کد مطلب 1686531

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