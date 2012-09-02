طرح توسعه آبگرم شهرستان محلات متوقف شد

غلامعلی یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور توسعه آبگرم محلات طی دو سال گذشته این مکان از سازمان تامین اجتماعی جدا و به سازمان بازنشستگی تحویل داده شد.

وی اظهار کرد: پس از شروع ساخت و ساز های سازمان بازنشستگی در منطقه آبگرم، یکی از اهالی مدعی شد که یک سوم این مکان متعلق به وی است و برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کرد.

فرماندار محلات ادامه داد: طی ماه های گذشته، جلساتی با این شخص و مسئولان سازمان بازنشستگی برگزار و رایزنی هایی به منظور حل و فصل مشکل به وجود آمده داشته ایم.

وی تصریح کرد: به دلیل مشکل پیش آمده طرح توسعه آبگرم هم اکنون متوقف شده وتا زمان نهایی نشدن وضعیت مالکیت این مکان امکان اجرای طرح و پروژه نیست.

یارمحمدی گفت: منطقه آبگرم به عنوان منطقه نمونه گردشگری انتخاب شده و به منظور توسعه و تجهیز آن اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

