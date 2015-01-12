نباید نجات سرچشمه آب گرم محلات به فردا موکول شود

محمد حسین مقیمی عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات مجموعه آبگرم محلات، بیان کرد: متاسفانه در سال های اخیر کم توجهی به این مجموعه آب گرم محلات، مشکلات جدی را بر روبه روی این سرچشمه قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر سرچشمه آب گرم محلات روبه نابودی برود و خشک شود همه مسئولین گذشته و کنونی استان دربرابر تاریخ و اذهان عمومی مسئول خواهند بود.

مقیمی بیان کرد: گردشگری و مجموعه آب گرم، استخراج و بهره برداری از معادن و گل و گیاه سه محور مهم توسعه شهرستان محلات هستند و نباید هیچ یک از این محورها قربانی توسعه سایر محور ها شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم حفظ محیط زیست، اضافه کرد: برای بهره برداری از هر معدن منفعت استانی در نظر گرفته شود و به محیط زیست و گردشگری استان ضربه ای وارد نشود.

مقیمی ادامه داد: بهره برداری از معدنی با فاصله کمتر از ۲۰۰ متر از سرچشمه آب گرم به هیچ عنوان منطقی نیست و باید هرچه زودتر اقدامی برای بهسازی محدوده آب گرم محلات صورت بگیرد.

وی ضمن تاکید بر مسئولیت دستگاه های اجرایی برای حفظ منابع ملی و طبیعی، افزود: دستگاه های اجرایی از جمله سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی باید ضمن احترام و عمل به قانون برنامه های خود را در راستای حفظ منابع ملی و طبیعی انجام دهند.

مقیمی گفت: طرح احیاء و بهسازی محدوده سرچشمه آب گرم محلات باید هرچه زودتر تهیه و از اعطای مجوز بهره برداری به معادن در این محدوده پرهیز شود.

استاندار استان مرکزی ادامه داد: با انجام بررسی های لازم توسط کارشناسان در کوتاه ترین مدت باید معادن در حال بهره برداری در اطراف آب گرم محلات سامان داده شده و نجات این سرچشمه در دستور دستور کار ارگان های مربوط قرار بگیرد.