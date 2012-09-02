انبار نفت یزد 185 میلیون لیتر ظرفیت ذخیره سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروزی در نشست خبرنگاران استان یزد با معاون عمرانی استاندار و مدیران عامل شرکتهای پخش فرآورده های نفتی و گاز استان یزد اظهار داشت: یزد استان عبوری تمام ترددهای جنوب و جنوب شرق کشور به مرکز، شمال، غرب و شرق کشور است بنابراین نیاز به تامین سوخت خودروها به شدت احساس می شود.

وی افزود: در همین راستا 42 جایگاه سی ان جی و 70 جایگاه سوخت در استان یزد فعال هستند.نوروزی عنوان کرد: استان یزد همچنین 600 دستگاه تانکر سوخت رسانی نیز در اختیار دارد.

وی بیان داشت: در استان یزد روزانه 1.2 میلیون لیتر گازوئیل و سه میلیون لیتر بنزین مصرف می شود.

نوروزی با اشاره اقدامات بسیار خوبی که در بحث گازرسانی در استان یزد انجام شده است، توسعه نیروگاه ها، گازرسانی به گلخانه ها، شهرکها و واحدهای صنعتی و شهرها و روستاها را از جمله این خدمات برشمرد.

وی همچنین با اشاره به پروژه های در دست اجرای استان یزد اظهار داشت: برخی پروژه ها ماهیت ملی دارد و اعتبار آن از طریق وزارتخانه ها تامین می شود و چند استان را در بر می گیرد و ما فقط مسئولیت پیگیری اجرای آن را داریم.

نوروزی عنوان کرد: از این دست پروژه ها هم اکنون 158 مورد در دست اجرا و پیگیری است.

وی یادآور شد: در استان یزد همچنین سه هزار و 381 پروژه عمرانی با ماهیت استانی نیز در دست اجراست.