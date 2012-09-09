بخشی از سقف قلعه تاریخی "پوسکان" فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، قلعه پوسکان از جمله بناهایی است که به واسطه مصالح به کار رفته در آن و نوع تیرکشها و سازه مربع شکل آن مشابه معماری دوران ساسانیان است و هم شاخصهای متعددی از معماری قلعه های ایرانی در آغاز دوره اسلامی را دارد.

این بنا مربع شکل بوده و در دو طبقه احداث شده و تنها یک ورودی کوچک دارد که با در نظر گرفتن چهار برج در چهارگوشه بنا می توان به اهمیت حفاظت از آن در زمان استفاده پی برد.

قلعه پوسکان

در حال حاضر دو برج غربی و شرقی بنا با تخریب جدی مواجه شده اند و تخریبهای زیادی هم در دیواره های داخلی قلعه مشاهده می شودف اما کلیت بنا هنوز شکل کلی خود را حفظ کرده و استحکام اولیه را داشته ولی نیاز اساسی به اقدامات مرمتی و آوار برداری دارد.

از جمله کاربری هایی که مورخین و پژوهشگران برای این سازه تاریخی عنوان کرده اند، قلعه ای نظامی و یا محلی برای اسکان و اقامتگاه فرمانداران و یا مالکان محلی است.

حفاریهای غیرمجاز در اطراف قلعه پوسکان

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:در تازه ترین بازدید و بررسی وضعیت قلعه تاریخی پوسکان مشاهده شد که سقف دهانه شرقی یکی از رواقهای داخلی این کاروانسرا براثر فرسایش زیاد و احتمالا براثر شرایط جوی و فشارهای وارد بر بنا به دلیل انباشه شدن آوار بر روی آن، فرو ریخته است.

محسن عباس پور افزود: علاوه بر این تخریب در برخی قسمتهای بنا و همچنین در محوطه های پیرامونی آن آثاری از تخریبهای غیرمجاز متعدد دیده شد که بدون شک تداوم این وضعیت، آینده ای ناگوار را برای این اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی به دنبال خواهد داشت.

قسمت تخریب شده در قلعه پوسکان

وی اظهار داشت: پراکندگی گسترده آثار به جا مانده از دوران ساسانیان در کازرون و کمبود مشهود اعتبارات تخصیصی و همچنین ناکافی بودن نیروهای یگان حفاظت برای حراست از این آثار، هم فشار زیادی را به این نیروها وارد آورده و هم باعث شده که فرسایشهای طبیعی و برخی عوامل انسانی، عمدی یا غیرعمدی به جان این بناهای تاریخی بیفتند.

این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: عدم ایجاد جاده مناسب دسترسی به این قلعه تاریخی و طولانی بودن مسیر آن نسبت به جاده های اصلی از یک سو باعث شده گردشگران امکان حضور در آن را نداشته باشند و از سوی دیگر نیز به واسطه سخت بودن شرایط حفاظت از آن، کار را برای مأموران سازمان میراث فرهنگی برای حفاظت از این بنای تاریخی دشوار کرده است.

وی گفت: همچنین این بنا بارها توسط حفارهای غیرمجاز مورد تعرض قرار گرفته و یا در هنگام بارندگی یا مواقع ضرورت توسط برخی چوپانهای محلی به عنوان مأمنی برای نگهداری دامها استفاده می شود که هر دو این موارد صدماتی را به بنا وارد کرده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان بیان کرد: بدون شک شدت فرسایش این بنا و مقایسه وضعیت فعلی آن با گزارش ها و نتایج مطالعاتی که در دهه های پیش توسط پژوهشگران و مورخین منتشر شده و در دسترس است بیانگر گستردگی تخریبها در قلعه پوسکان است و ضرورت توجه ویژه به آن را دو چندان می کند.

عباس پور ادامه داد: این تخریبها هم شامل خود قلعه شده و هم شامل برخی بناهای پیرامونی مانند مسیر انتقال آب و یا پل کوچکی در نزدیکی آن است.