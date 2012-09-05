مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات مالی تیم فوتبال گهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: زخم مشکلات مالی ما از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر سر باز کرد. زمانی که مسئولان مربوطه به تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان و کادر فنی عمل نکردند که این موضوع در آن مقطع زمانی حتی منجر به اعتصاب دو روزه بازیکنان شد.

وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر بازیکنان تیم می خواستند به دلیل تکرار بدقولی مسئولان باشگاه در قبال تعهدات مالی خود دیگر در تمرینات تیم حاضر نشوند اما مدیر اجرایی تیم با آنها صحبت کرد و از آنها تا تاریخ بیستم شهریور مهلت خواست که همین موضوع باعث شده بازیکنان در تمرینات تیم حاضر شوند.

سرمربی تیم فوتبال گهر تاکید کرد: در شرایط فعلی به جای آنکه مانند سایر تیم‌ها اردوی داخلی و یا خارجی برگزار کرده و بازیکنان تمرکز خود را برروی تمرین قرار دهند، فقط به دنبال مسائل مالی هستند. شک نداشته باشید که این مسائل برروی نتایج تیم تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی افزود: من از مسئولان استان لرستان، شهرداری دورود و باشگاه گهر می خواهم که حداقل به خاطرهواداران پرشور و متعصب تیم هم که شده به مشکلات و مسائل تیم رسیدگی کنند و به این نکته توجه داشته باشند که در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر به جای دو تیم 4.5 تیم سقوط می کنند.

سرمربی تیم گهر زاگرس در همین خصوص تاکید کرد: آنها مطمئن باشند که حل مسائل مالی تاثیر زیادی بر روی عملکرد و نتایج تیم خواهد داشت به عنوان نمونه، فصل گذشته تیم‌های ملوان و راه آهن به دلیل مشکلات مالی تا آستانه سقوط پیش رفتند اما در این فصل با حل مشکلاتشان جزو تیم‌های مدعی تا پایان هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر هستند.

وی با وخیم خواندن اوضاع مالی تیم گفت: تا امروز فقط 8 یا 9 بازیکن تیم به طور میانگین 20 درصد از قراردادهای خود را گرفته اند و از کادر فنی تیم فقط خود من 20 درصد گرفته ام و سایر نفرات تیم حتی یک ریال نیز دریافت نکردند.

تارتار اظهار داشت: ما از باشگاه درخواست برگزاری اردوی داخلی کردیم اما مسئولان باشگاه به دلیل مشکلات مالی با درخواست ما مخالفت کردند. در حال حاضر اردوی تیم را در پردیس کرج برگزار کرده و در یک مسافرخانه مستقر شده ایم چون حتی امکان گرفتن یک هتل را نیز نداریم.

در حال حاضر دو جلسه تمرین روزانه در دو نوبت صبح و بعدازظهر داریم اما به دلیل مشکلات مالی و نداشتن هتل برای استراحت مناسب بازیکنان بین تمرین صبح و بعدازظهر، به آنها می گوییم که برای خوردن ناهار در ترافیکی که وجود دارد به منازل خود بروند و دوباره بعد از ظهر همان روز به تمرین باز گردند.